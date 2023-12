Junts rechaza hablar en castellano en el Congreso y ERC se autotraduce ante la falta de traductores

El debate en la Comisión de Justicia de hoy ha estado marcado por los enfrentamientos. Todo ha comenzado cuando la portavoz del PP, María Jesús Moro, ha avisado de que "alguno de los grupos" iba a intervenir en catalán. Asegurando que a ellos no les "preocupa el catalán en absoluto", si no que lo que les inquita es que al reformar el reglamento de la cámara se acordó que había que "facilitar los instrumentos adecuados".

Ante las quejas tanto del Partido Popular como de Vox por la ausencia de traducción simultánea, el diputado de Junts, Josep María Cercera, se ha negado a hablar en castellano durante su intervención.

La popular ha sostenido entonces que para "debatir hay que entenderse", mientras que ha insistido en que no contaba con dispositivos para escuchar las intervenciones traducidas al castellano. Ha sido el presidente de la Comisión, Francisco Lucas, quien ha explicado que ante esta situación, los grupos facilitaran el texto de la intervención en castellano.

Para el diputado de Vox, Carlos Flores, "el hecho de no poder entender el debate", no se suple con la entrega del texto ya que "nohabrá un protocolo notarial que acredite la coincidencia entre la intervención oral y la intervención escrita".

"Serio problema" con el catalán

Pilar Vallugera, la diputada de ERC, ha asegurado que iba a realizar su intervención en castellano hasta que se aplicaran los medios técnicos de traducción, pero que dada la reacción del PP y Vox, la iba a hacer en catalán: "Visto cómo ha reaccionado la oposición con aquella capacidad que tienen de hacer todo fácil pues la vamos a hacer en catalán y además no la llevo escrita. A partir de aquí, yo lo lamento, pero si me quieren expulsar, me expulsan".

En cuanto al catalán, Vallugera ha denunciado que hay "un serio problema" con el idioma en el acceso a la Justicia, ya que sólo el 7% de las resoluciones judiciales se escriben en catalán. A su parecer supone una "indefensión para los ciudadanos que quieren ir a la Justicia en su propio idioma, en su país".

Ha planteado una cuestión al ministro de Justicia, Félix Bolaños: "si yo les dijera que en algún país del mundo conocer la lengua que se habla allí no es necesario para ejercer la función jurisdiccional no se lo iban a creer".

Ante ello, Bolaños ha asegurado que la prioridad del Gobierno "es que la utilización de las lenguas cooficiales sea de una normalidad absoluta".

Impulso del euskera

En la misma línea ha andado el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, que le ha trasladado al ministro si habrá "un compromiso" o se tomarán medidas "más serias para lograr una euskaldunización de los magistrados y del personal de la Administración de Justicia.

Por su parte, el ministro de Justicia ha incidido en el que Ejecutivo tiene la "obligación de defender todas las lenguas cooficiales porque son una riqueza evidente".