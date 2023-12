Junts califica como "irrelevante" el discurso de Felipe VI porque "siempre actúa de parte"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha calificado de absolutamente irrelevante y contradictorio el discurso del Rey Felipe VI, al que ha criticado porque "sembró la semilla de la discordia" en su discurso posterior al 1-O.

"Siempre actúa de parte, de parte de estos que son 'afectos al régimen'. Siempre se mueve, sólo actúa, cuando está en riesgo aquello del 'Atado y bien atado", ha dicho este lunes durante la ofrenda floral ante la tumba del expresidente de la Generalitat Francesc Macià en el cementerio de Montjuïc de Barcelona por el 90 aniversario de su muerte.

Se ha referido así al mensaje de Navidad del monarca, que instó a no fomentar el germen de la discordia: "Ha renunciado a ser árbitro", según Turull. Además, ha comparado a Macià con el expresidente Carles Puigdemont porque ambos "sufrieron el exilio" y ha añadido que el eurodiputado también volverá.

Antes de sus palabras, Turull ha encabezado una ofrenda del partido junto a la presidenta de Junts, Laura Borràs, y otros dirigentes, como Josep Rull.

Para Demòcrates, "no merece respeto"

La portavoz de Demòcrates, Assumpció Laïlla, ha urgido este lunes a proclamar la independencia de Catalunya y ha criticado a Felipe VI al día siguiente de su discurso de Navidad: "No merece nuestro respeto".

Lo ha dicho tras la ofrenda floral ante la tumba del expresidente de la Generalitat Francesc Macià en el cementerio de Montjuïc de Barcelona por el 90 aniversario de su muerte, junto a otros dirigentes, como el también portavoz Toni Castellà. "No merece, no tiene, nuestro respeto. No merece nada", ha dicho la también diputada del Parlament sobre el monarca.