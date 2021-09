Junts califica la "cacería" de Puigdemont por parte de Sánchez de "putiferio" y da por "muerta" la mesa de diálogo

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha acusado este miércoles en la sesión de control al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la cacería del expresident es "un putiferio" que "lo ha cambiado todo", por lo que daba por muerta la mesa de diálogo de Cataluña porque no se puede negociar con quienes "abanderan el fascismo".

La diputada de Junts ha lanzado al presidente una pregunta: "¿Tiene conocimiento de las actuaciones de todos sus departamentos en el ámbito internacional?". Sánchez ha respondido con un "sí, señoría" que ha provocado la risa de Nogueras.

"¿Está usted seguro?", hacía hincapié la portavoz catalana, tras lo que ha criticado a el relato que ofrece el Gobierno sobre la cuestión de independentismo en Cataluña, donde se les presenta como "el terror de una España ejemplar", además de acusarle de haberles "pegado, encarcelado y enviado al exilio", tenerles "ilegalmente intervenidos los móviles" y de tacharles de "terroristas".

Un gobierno que no manda

Nogueras apuntaba en su turno que la "cacería, detención y puesta en libertad" de Puigdemont "lo ha cambiado todo", exponiendo que el Gobierno no manda, sino que lo hacen aquellas "instituciones judiciales y policiales españolas" que "abanderan el fascismo". "Ellos son los que deciden qué pasa y cómo en España, no deciden ustedes", alegaba la diputada.

"Lo que hemos visto estos días es, en boca de periodistas italianos y españoles, un putiferio. El prestigio de España y la confianza de los socios europeos penden de un hilo", aseguraba Nogueras mientras culpaba al Ejecutivo de "rendirse ante ese poder fascista", incluso, "colaborar con él cuando les conviene".

Una mesa de "diálogo ficticio"

"Han inventado un diálogo ficticio como solución al problema de Cataluña, así tienen a los catalanes calladitos durante unos años ya la vez pueden seguir utilizando a Cataluña como excusa para rascar votos a la derecha", recalcaba Nogueras, que tumbaba la mesa de diálogo por no ser "la solución a la represión, el expolio y el 'bullying'" que "sufre el pueblo catalán".

"El problema de Cataluña no es el resultado de las urnas, son todos ustedes, sus engaños y su cobardía para afrontar una realidad que se les va comiendo día a día", afirmaba. Nogueras concluía con un claro mensaje a Sánchez: que no pueden "negociar nada". "Ustedes no mandan y no deciden, la mesa de diálogo la deberían hacer entre los españoles", señalaba.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le ha recriminado el uso de "términos absolutamente inadecuados para el decoro y la dignidad de la Cámara". Nogueras pidió la palabra para defenderse de las advertencias, pero Batet no quiso seguir retrasando la sesión con asuntos intrascendentes.

Sánchez: "El 80% de los catalanes quieren un acuerdo"

Pedro Sánchez inició su réplica confesando que le era difícil dar respuesta al discurso de la diputada al compararlo con el de un jugador de la NBA que cree que "detrás de las vacunas hay una conspiración", ejemplificaba el presidente.

"Ni usted misma se cree lo que está diciendo hoy aquí", le aseguraba Sánchez, quien indicaba que "España es un Estado social y democrático de derecho" en el cual el 80% de los catalanes confían en el diálogo para llegar a un acuerdo y están en contra de la "unilateralidad" que persigue Junts.