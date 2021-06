El juez sienta en el banquillo a Rodrigo Rato por delitos fiscales, corrupción y blanqueo

LEER MÁS La Audiencia Nacional aprueba la libertad condicional para Rodrigo Rato

El juzgado de Instrucción número 31 de Madrid que investiga el origen del patrimonio de Rodrigo Rato ha procedido a abrir un juicio oral contra el ex vicepresidente del Gobierno por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo y corrupción entre particulares.

En el auto, el juez que lo investiga, Antonio Serrano-Arnal, ha rechazado investigarlo también por supuesta falsedad continuada e insolvencia punible, tal como pedía la Fiscalía en su escrito de acusación.

Además, el juez requiere que Rato preste una fianza de 65,1 millones de euros, en el plazo de un día, a fin de garantizar la posible responsabilidad civil derivada del proceso.

Por otra parte, en esta resolución, contra la que no cabe recurso, se declara competente para el conocimiento y fallo de la causa a la Audiencia Provincial de Madrid.

José Manuel Fernández Norniella, en el banquillo

El 1 de marzo el juez decidió procesar al ex vicepresidente y a otras 16 personas, físicas y jurídicas, por posibles delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y presunta evasión fiscal. En esta lista no aparecía, por error, el ex consejero ejecutivo de Bankia, José Manuel Fernández Norniella, "amigo" y supuesto colaborador de Rodrigo Rato a ojos de los investigadores, por lo que ahora sí está entre los acusados que se sentarán en el banquillo.

La Fiscalía pide entre 61-83 años de prisión para Rato

La Fiscalía Anticorrupción solicitó hace dos meses penas de prisión de entre 61 y 83 años para Rodrigo Rato. Entre cuatro y seis años por cada uno de los once delitos contra la Hacienda Pública que le atribuía, seis años por blanqueo, cuatro por insolvencia punible, otros cuatro por corrupción en los negocios, y tres por falsedad documental.

En el auto del juez explica que deja fuera del procedimiento la falsedad continuada y la insolvencia punible, porque se trata "de evitar acusaciones sorpresivas que introduzcan en el procedimiento hechos no sometidos a contradicción, causando con ello una efectiva indefensión material de los acusados".

Once delitos contra Hacienda, Blanqueo y corrupción

El ex vicepresidente será juzgado por once delitos contra la Hacienda Pública entre los ejercicios 2005 y 2015 además de un delito de blanqueo de capitales y otro de corrupción entre particulares en la concesión de las campañas publicitarias de Bankia a las agencias Zenith y Publicis cuanto estaba al mando de la entidad.

Según la Fiscalía, han conseguido identificar incrementos patrimoniales no justificados de 15,6 millones de euros entre 2005 y 2015. También afirman haber identificado rendimientos de capital mobiliario en el exterior no declarados a Hacienda, y un fraude a la Agencia Tributaria de 7,4 millones de euros.

Asimismo, hay que sumarle los 8,5 millones de supuestamente habría defraudado de la tributación de servicios profesionales a través de sus sociedades.

Por otra parte, la Fiscalía ve "indicios racionales" de que cuando rato era presidente de Bankia cobró comisiones indebidas por los contratos de publicidad de la entidad con Publicis y Zenith.

Más de 220 millones en fianzas

Para el total de los acusados, el juez ha impuesto fianzas de más de 220 millones de euros, que deberán prestarlas en un día para asegurar futuras responsabilidades. En el caso de no hacerlo, se dictará el embargo de sus bienes.