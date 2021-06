José Luis Ábalos defiende los indultos: "¿Qué no hay arrepentimiento? ¿Y eso quién lo pide?"

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha defendido los indultos a los líderes del 'procés' sin necesidad de que haya arrepentimiento. "¿Que no hay arrepentimiento? ¿Y eso quién lo pide? Esto no es un ejercicio de la confesión, es un Estado de Derecho. Si lo vuelven a hacer, el Estado de Derecho ha demostrado fortaleza para no permitirlo una vez y por supuesto para no permitirlo la segunda", ha sentenciado.

Así lo ha manifestado este domingo el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana durante su intervención en Sevilla en un acto del PSOE centrado en el municipalismo.

"Lo que le molesta al PP es que los conceda el PSOE"

Sobre los indultos a los líderes independentistas, Ábalos ha asegurado que lo que le molesta al Partido Popular es que los haga el PSOE en el ejercicio de Gobierno, algo que, a su juicio, "no lo pueden asumir". "Creo que no es que los indultos en sí a ellos les moleste, no tiene sentido cuando ellos en un día hicieron 1.300 y pico indultos, que lo deberíamos tener en el calendario como el Día Mundial del Indulto", ha ironizado.

Sánchez explicará los indultos en el Congreso el 30 de junio

El presidente del Gobierno comparecerá el próximo 30 de junio ante el Congreso de los Diputados para informar del desarrollo de las últimas cumbres europeas y de la situación política y económica, en cuyo contexto dará cuenta de su decisión sobre los indultos a los líderes del 'procés', según informó este sábado Moncloa.

Estaba previsto que Sánchez compareciera ante el pleno de la Cámara Baja en la primera semana de julio, pero Moncloa ha informado de que adelanta una semana su presencia en el Congreso. Esto implica que la decisión sobre los indultos la adoptará el Consejo de Ministros, como muy tarde, el día anterior.