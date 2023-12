Isabel Díaz Ayuso: "Decir 'no' a la amnistía es defender la Constitución"

La presidenta regional y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido de que las democracias "no mueren de golpe, sino poco a poco", y ha garantizado que el PP defenderá "día a día" a España, a la Constitución, la igualdad ante la ley y la división de poderes frente a los "muros, bandos y tensión" que crea Pedro Sánchez.

Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han participado este domingo junto al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, en un acto convocado por el PP para protestar por los pactos del Gobierno de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes y para defender la Constitución y la convivencia.

Tras darse un baño de multitudes entre los miles de simpatizantes (8.000 según la Delegación del Gobierno, 15.000 según el PP) que rodeaban la explanada del Templo de Debod -muchos con banderas de España y algunos de la UE-, Feijóo, Ayuso y Almeida, acompañados por un buen número de dirigentes populares, han llegado hasta el escenario al son de Patti Smith y su 'People have the power'.

Ayuso ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez y los socialistas, que "aunque se creen fuertes no dejan de caer, mes a mes" y "tienen que mentir, pactar lo que sea" para seguir en la Moncloa. Frente a ellos el PP no va a "dejar de confiar en España, la España fiel, la de los principios y valores, la que estará ahí cuando los traidores caigan", porque defender la unidad y la convivencia "no va de izquierdas y derechas".

"Por encima de las ideologías, decir 'no' a la amnistía es defender la Constitución y a España", ha aseverado. La presidenta de los populares madrileños ha criticado la elección de un "comisario político" para verificar las negociaciones entre el PSOE y Junts -el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez-, y ha opinado que es una "vergüenza" que España "tenga que estar controlada por un comisario político paralegal a la altura de las FARC".

"Nos deja como si fuéramos dos Estados". "¡Qué humillación es tener que pasar por Suiza, por otros escenarios, qué vergüenza es tener que estar controlados por un comisario político paralegal! -Verificador lo llaman, a la altura de las FARC-, que nos dejan como si fuéramos dos Estados.

¿Hace falta que alguien desde fuera nos tenga que dirigir? ¡Es una vergüenza!", ha afirmado, antes de desear que "acabe ya" la Presidencia española de la UE para que "el mundo entero no vea en qué manos estamos". Ayuso se ha preguntado si es necesario que en una democracia como la española, con sus instituciones y sus "funcionarios de carrera -no activistas-", deba tener "un comisario político" para "dirigir su futuro". "¿Hay derecho?".

¡Qué humillación es tener que pasar por Suiza!

La presidenta madrileña ha prometido "plantar cara" al Gobierno de Sánchez desde las instituciones donde gobierna el PP "cueste lo que cueste, con el poder y legitimidad" que han recibido los populares en lar urnas, y frente a los "muros" de los que "habla Sánchez" los populares tratarán de "abrir ventanas y tender puentes".

"Vamos a pelear por la soberanía popular, por la separación de poderes, por la igualdad ante la ley, por que todo poder tenga su contrapeso y rinda cuentas", ha garantizado, y ha insistido en que, ante la proximidad del 45 aniversario de la Carta Magna "no hay que hacer constituciones paralelas ni hay que reinterpretarlas".