Irene Montero reconoce que las negociaciones con el PSOE para la reforma de la Ley del 'Sí es sí' están interrumpidas

El Gobierno finalmente ha admitido la necesidad de reformar la polémica ley del 'Solo sí es sí' por la que cientos de presos condenados por agresión sexual han visto cómo sus condenas han sido reducidas. Sin embargo, hasta el momento, ningún miembro del Ejecutivo de coalición PSOE- Unidas Podemos ha asumido la responsabilidad del error en la ley ni tampoco ha pedido disculpas por ello.

Ahora, la ministra de Igualdad, Irene Montero, impulsora principal de esta ley de Libertad Sexual, ha reconocido la posibilidad de tener que disculparse, sin embargo, insiste en que esta situación se debe a que los jueces no aplican correctamente la ley. "Si como Estado tenemos que pedir perdón a las víctimas que lo consideren, por supuesto lo haré, pero también explicando la verdad, que las decisiones de esas rebajas de penas son de una minoría de jueces que no están aplicando bien la ley y el derecho transitorio", ha apuntado en la 'Cadena Ser'.

Además, la titular de Igualdad comenta que esta rebaja de las pena "no es que sea un efecto indeseado es que nadie se esperaba que esto fuera a ocurrir". Lo cierto es que el Gobierno fue advertido en numerosas ocasiones por expertos jurídicos y oposición de que tal y como estaban planteando el texto, estas excarcelaciones y rebaja de penas podrían ser una realidad.

Asimismo, Montero defiende el contenido de la ley porque "protege a las víctimas que denuncian y las que no denuncian". "Esta es una ley que da obligaciones al Estado frente a todas las mujeres que sufren violencia sexuales", añade.

Discrepancias con la ministra de Justicia, Pilar Llop

En cuanto a las negociaciones con sus socios en el Gobierno para modificar esta ley, Montero ha confirmado que están interrumpidas y que desde el martes no ha conversado con la ministra de Justicia, Pilar Llop, a pesar de que llevaban "meses hablando e intercambiando propuestas por escrito, porque era fundamental dar una respuesta unitaria como Gobierno".

"Yo deseo poder negociar cuanto antes porque deseo dar una respuesta unitaria a las víctimas. Yo no me he levantado de la mesa con tal de volver al modelo del consentimiento", ha señalado Montero.

Sin embargo, Montero considera que con la nueva titular de justicia hay una "discrepancia política" que no tenía con el anterior ministro Juan Carlos Campo.