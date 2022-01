El Gobierno intenta conseguir apoyos a la prórroga de las mascarilla en exteriores incluyendo la revalorización de las pensiones en el mismo decreto-ley

El martes que viene el Congreso votará si se prorroga el uso de mascarilla en exteriores. El Gobierno ha incluido en el mismo decreto-ley sobre la prórroga del uso de la mascarilla en exterior, la revalorización de las pensiones con el IPC de 2021. Así, el Gobierno pretende captar más apoyos de los grupos.

Bildu o Compromís, de momento están en el sí, aunque el Gobierno no suma todavía los votos necesarios para convalidar el decreto. Si el decreto-ley no sale adelante, la obligación de llevar la mascarilla al aire libre dejaría de estar en vigor inmediatamente y los pensionistas no recibirán una paga compensatoria en abril de 2022.

"Es difícil que rechacemos"

Fuentes parlamentarias de Bildu explican, según publica el '20 minutos' que "fuimos muy críticos con el decreto de las mascarillas en el exterior, pero al haber incluido lo de las pensiones sin venir a cuento, es muy difícil que rechacemos".

Por otro lado, el PNV indica que aún no tiene decidido su voto y el diputado de Compromís, Joan Baldoví, anunció este domingo su voto a favor. "Habría que recordarle al Gobierno que los decretos collage que tanto criticó cuando gobernaba Rajoy no son una manera buena de legislar", advirtió Baldoví sobre el decreto que pretende aprobar el Gobierno.

El Gobierno ha incluido en el mismo decreto que las mascarillas, la revalorización de las pensiones no contributivas, mínimas, de viudedad o de discapacidad con el IPC de 2021. Si este decreto no se convalida, los pensionistas no recibirán una paga compensatoria en abril de 2022.

El PP exige informes sanitarios y técnicos

Los populares en el Congreso advierten al Gobierno de que si no facilita antes los informes "técnicos y sanitarios" que le llevaron a tomar la decisión de que el uso de la mascarilla al aire libre fuera obligatorio, no apoyará el decreto.

Según publica '20 minutos', fuentes del Ministerio de Sanidad no aclaran si se ofrecerá más información para conseguir el sí del PP y se limitan a recordar que la ministra, Carolina Darias, todavía tiene que defender el decreto en la tribuna del Congreso.

Por su parte, Vox ya ha anunciado su voto en contra. Su portavoz en la comisión de Sanidad, Juan Luis Steegman, exigió a Carolina Darias "fuera toda medida de coerción". Ciudadanos ya ha anunciado que se opone al uso de la mascarilla.

Si se convalida este decreto-ley, dejará definitivamente en manos del Gobierno cualquier decisión posterior sobre las mascarillas. El decreto "habilita" al Ejecutivo para que cualquier decisión sobre el uso de las mascarillas ya no se articulará mediante otro decreto-ley que tendría que tener de nuevo el visto bueno del Congreso, sino mediante una decisión del Ministerio de Sanidad, después de escuchar a las comunidades.