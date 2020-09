El Gobierno presentará una orden ministerial para que Madrid aplique las restricciones contra el coronavirus

El ministro de Sanidad ha asegurado que el Consejo Interterritorial ha aprobado las nuevas restricciones para todos los municipios de 100.000 habitantes que cumplan con una serie de requisitos. Además, Illa ha instado a Madrid a cumplir las órdenes pese a estar en contra: "Ya hay una orden que debe hacerse efectiva".

Salvador Illa ha confirmado que el 70% del Consejo ha dado su apoyo a estas nuevas medidas, con 13 votos a favor, una abstención y 5 votos negativos: "Constituye pues una decisión colegada del sistema nacional de Salud. Esto se plasmará en una orden firmada por el ministro de Sanidad, en el BOE, con todos los detalles de lo avanzado de esta acción coordinada".

Además, el ministro ha comentado que no entiende la "marcha atrás" de Madrid con lo acordado este martes: "Ayer se acordó en el grupo Covid-19 un acuerdo imprescindible que fue aceptado por la Comunidad de Madrid. La propia Comunidad emitió un comunicado en el que se mostraban satisfechos. Nadie entiende su marcha atrás ahora, ni los madrileños ni los españoles. La salud de Madrid es la salud de España".

"Cuando uno va al médico, espera que le digan la verdad. La situación de Madrid es compleja y preocupante", ha añadido el ministro, que ha reiterado que la curva "se doblegará": "Se puede y se va a doblegar, pero hemos de ser conscientes de que vienen semanas muy duras. Todos debemos estar a la altura con el objetivo de seguir derrotando al virus".

Por último, Illa ha comentado que no contempla un escenario en el que la región madrileña no cumpla con las restricciones: "No lo contemplo, es una decisión colegiada y tendrá que cumplir las restricciones aprobadas por el Consejo Interterritorial".

Estos son los municipios afectados

La orden anunciada por Salvador Illa afecta a estos diez municipios, todos ellos en la Comunidad de Madrid: Alcalá de Henares, Alcobendas, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz.

Además, Illa ha insistido en que, para los municipios de menos de 100.000 habitantes, las comunidades hagan "planes especiales" para hacer frente al coronavirus.

Las nuevas medidas anunciadas por Illa

Estas son las nuevas restricciones:

- Se restringe la entrada y salida de personas, con las siguientes excepciones: asistencias a centros sanitarios, educativos, entidades financieras, renovación de permisos, exámenes, cumplimiento de obligaciones laborales, o causas de fuerza mayor.

- Reducción en las reuniones, con un número máximo de seis personas por agrupación.

- Limitación de aforo en lugares de culto a un tercio, garantizando las distancias de seguridad. Además, también en velatorios -al aire libre, 15 personas; en espacios cerrados, diez personas-, así como el 50% de aforo en establecimientos comerciales, con una hora máxima de cierre a las 22:00 horas, y en instalaciones deportivas.

- En hostelería también se limita el aforo a un 50%, sin servicio de barra y con una agrupación máxima de seis personas por mesa. Se podrá admitir a clientes solo hasta las 00:00 horas.

- Illa ha confirmado una instrucción relativa a las capacidades de detección precoz y control de la enfermedad por parte de las comunidades autónomas.

