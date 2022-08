El Gobierno avisa: "Nos enfrentamos a un invierno durísimo"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha mostrado muy contundente a la hora de pronosticar cómo será el próximo invierno en Europa en el contexto de crisis debido a la Guerra de Ucrania. En declaraciones a RNE, Robles ha destacado "hay que estar preparados para lo que pueda ocurrir" y que las perspectivas son "muy pesimistas" de cara a un invierno largo, complicado y "durísimo".

Tras seis meses de guerra, la ministra ha explicado que los análisis militares prevén una guerra larga y de desgaste, similar a la Primera Guerra Mundial, y ha acusado a Putin de estar violando, incluso, las "normas de la guerra" después de fracasar en su previsión de conquistar Ucrania en pocos días.

La preocupación en Europa sigue estando en la crisis energética que se está produciendo y que apunta a acrecentarse durante los meses de invierno, debido a la gran dependencia que muchos países tienen del gas ruso. "Creo que no somos muy conscientes de que el invierno va a ser durísimo. Putin ya lo está haciendo, pero va a usar los cortes de suministro de gas. En esto momento Putin no puede ganar esta batalla y nos tenemos que preparar. Vamos a tener un invierno de mucho sufrimiento y en Europa lo que tenemos que hacer es arrimar el hombro", ha explicado.

Ribera descarta un racionamiento energético en España

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha descartado que durante el próximo invierno se llegue a dar un racionamiento energético en España, una situación que sí podría darse en países como Alemania o Austria.

"Las cartillas de racionamiento (energético), desgraciadamente, pueden llegar a ser una realidad en países tan importantes como son Alemania o Austria en este próximo invierno. No en nuestro caso. Hemos facilitado medidas para reducir consumos redundantes. No necesitamos iluminar un escaparate por la noche o tener el termostato por encima o por debajo de la temperatura de confort", ha destacado Ribera en una entrevista en Telecinco haciendo clara alusión al decreto de ahorro energético que se debe aprobar estos días en el Congreso.

El decreto de ahorro energético, "capital"

Este jueves se vota en el Congreso el decreto de medidas de ahorro energético que Ribera considera "capital" que salga adelante de cara al próximo invierno. "Desde el 1 de agosto, la Comisión Europea viene contabilizando cómo vamos ahorrando, en principio de forma voluntaria, todos los estados miembros. Por tanto, es importante haber adoptado estas medidas que trabajan sobre la experiencia previa de normas básicas en materia de climatización o sobre el alumbrado de los escaparates en las horas nocturnas", ha explicado Ribera.

Sin embargo, no será fácil, pues el Gobierno no tiene aún los apoyos necesarios para aprobarlo. La ministra para la Transición Ecológica ha criticado que echa en falta propuestas tanto por parte de las comunidades autónomas como del resto de grupos parlamentarios, señalando que estas "tienen que generar efectos desde el primer día, no para dentro de diez años".

Preocupación ante un "otoño caliente"

El Gobierno mira con preocupación la ola de protestas de trabajadores en países como Reino Unido, donde las movilizaciones están paralizando ciertos sectores del país. Desde los sindicatos españoles aseguran que lo que está ocurriendo en Reino Unido puede ser un preludio de lo que va a ocurrir en el resto de Europa y España si no se negocian los convenios y se incrementan los salarios acorde al coste de la vida debido a la inflación.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha explicado este miércoles en 'Más de Uno' que "hay preocupación y problemas". "Hay mucha gente que apuesta porque esto se ponga caliente este otoño", aunque aboga porque "el futuro es buscarle solución a los problemas".

Planas ha hablado de ayudas al sector, más concretamente al lácteo, al que considera "prioritario" para las ayudas. Asegura, además, que "no va a haber problemas de desabastecimiento de leche" en nuestro país.