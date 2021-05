García Egea: "Sánchez ha pasado de tener el estado de alarma más largo de la historia a lavarse las manos"

Teodoro García Egea ha criticado en 'La Sexta Noche' que Pedro Sánchez haya dejado toda la responsabilidad en manos de las comunidades autónomas con el fin del estado de alarma.

Egea ha asegurado que Sánchez ha "obviado" a la oposición porque "hace un mes pablo casado le tendió la mano a Sánchez con un 'plan b' jurídico para que las comunidades tuviesen instrumentos legales para luchar contra el virus" y el presidente del Gobierno lo ha rechazado.

"En este momento cualquier comunidad autónoma que quiera luchar contra el virus por si hubiese un repute de casos, tiene que publicar una orden y que sea ratificada por cada TSJ, lo que supone 17 decisiones distintas y la Justicia no tiene instrumentos", ha señalado el dirigente del PP, quien no duda de culpar a Pedro Sánchez de esta "desprotección jurídica": "la culpa no es de la Justicia ni de las comunidades, la culpa es de un señor (Pedro Sánchez) que ha pasado de tener el estado de alarma más largo de la historia a lavarse las manos".

Victoria de Ayuso en Madrid

La arrolladora victoria de Isabel Díaz Ayuso desató el júbilo de los votantes del Partido Popular en la sede de Génova el pasado 4 de mayo. Para el secretario general del PP la victoria y la celebración que se vio en Madrid supuso "la primera de muchas" que le esperan al Partido Popular.

"Será la primera de muchas en toda España y de Pablo Casado como presidente, porque este camino está lleno de apoyo popular como este al proyecto de Pablo Casado. Hace dos años y medio, éramos tercera fuerza política; hoy, esta misma casa publica una encuesta en la que el PP está primero en intención de voto", analiza García Egea.