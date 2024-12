La Fiscalía reconoce el borrado de mensajes en el móvil del Fiscal General por motivos de seguridad

La Fiscalía ha reconocido que los mensajes en el móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fueron eliminados por motivos de seguridad. Esta práctica se basa en una instrucción interna destinada a proteger información sensible en caso de pérdida o robo de los dispositivos de los fiscales, según han confirmado fuentes fiscales a Onda Cero.

Esta eliminación no la llevan a cabo los servicios informáticos de la Fiscalía, sino cada usuario de forma individual. En otras palabras, cada fiscal decide cuándo borrar manualmente mensajes o configurar el dispositivo para que lo haga automáticamente. Este procedimiento busca evitar la acumulación excesiva de mensajes o la permanencia de información que ya no es útil. Lo que no indica el informe es la fecha en la que se produjo el borrado, que puede ser clave en la investigación.

El informe de la UCO y la ausencia de mensajes

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha emitido un informe en el que destaca la ausencia total de mensajes en las aplicaciones de mensajería instantánea del móvil de García Ortiz durante el período analizado, del 8 al 14 de marzo. Este lapso resulta clave en la investigación por una presunta filtración relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El informe, de apenas dos páginas, señala que no se encontraron mensajes en los dispositivos de García Ortiz correspondientes a esos días. La UCO ha detectado "0 mensajes pertenecientes a cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea en el periodo analizado que comprende entre el 8 y el 14 de marzo", según expone en el informe.

Mensajes ya constatados ahora no aparecen

El 14 de marzo, como revelaron informaciones de El Mundo, por un lado, se publicó que la Fiscalía de Madrid contactó con la defensa de González Amador para ofrecer un pacto. El equipo del Fiscal General, quería demostrar, con la nota, que ese posible pacto fue buscado por González Amador en primera instancia, y no al revés. El citado medio recogía en su información que el fiscal de Madrid había comunicado literalmente al abogado que "aunque se ha denunciado también a otras personas, no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible".

El Whatsapp de García Ortiz a Almudena Lastra durante las presiones para publicar la nota dejaba claras sus intenciones: "Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato (...). Es imperativo sacarla". A las 9.25 horas de ese 14 de marzo, el FGE mandó otro whatsapp a la fiscal superior de Madrid: "Almudena, la nota está correcta en fechas y contenido. Hay que sacarla, si tardamos se impone un relato que no es cierto y parece que los compañeros no han hecho bien su trabajo. Es imperativo sacarla", añadía El Mundo. Poco después se publicó la nota tras ser distribuida por la Fiscalía Superior de Madrid a orden de Álvaro García Ortiz.