El fiscal ve "posible" rebajar la pena a Aldama por reconocer los hechos delictivos y colaborar con la justicia

Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción, ha defendido en su informe final en el juicio contra Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama por presunta corrupción en contratos de mascarillas, que todo lo que ha contado este último se ha visto "plenamente corroborado" por otras pruebas.

Aunque en primera instancia haya decidido mantener su petición inicial de siete años de cárcel al no apreciar como "muy cualificada" la atenuante de confesión para él, en la jornada de este miércoles ha considerado "posible" conceder dicha atenuante como pide la acusación popular coordinada por el PP.

Luzón ha aclarado que la petición de pena del empresario es claramente inferior a la de los otros debido a dos razones: por su colaboración, y por que al presunto comisionista no se le atribuyen tantos hechos como los otros dos.

"Debemos recompensar a quien sale de la organización y lo denuncia"

El fiscal anticorrupción ha explicado que "debemos recompensar a quien sale de la organización y lo denuncia. Si no, la ley del silencio se impondrá en las investigaciones por corrupción". Por tanto, aunque haya decidido mantener la petición de siete años de cárcel para Aldama, argumenta que es posible que se tenga en cuenta la rebaja solicitada por la acusación popular.

De hecho, Luzón considera "asumible" la "atenuante privilegiada" por la que se pide que no se le condene a más de dos años de cárcel, lo que le serviría para evitar su ingreso en prisión.

La defensa reclama más de esos siete años que el fiscal pide para el comisionista, ya que "sin incentivos no tendría sentido colaborar y esta sala puede dictar doctrina pues es quien debe fijar la pena".

24 años de cárcel para Ábalos y 19 años para Koldo García

En su informe definitivo, el fiscal defiende la petición de pena de 24 años de cárcel para Ábalos y de 19 años para Koldo García, los otros dos implicados en el caso Mascarillas.

Ha reclamado al tribunal que: "con esta corrupción política, organizada, nada menos que desde un Ministerio, está disminuyendo la confianza de los ciudadanos en unas instituciones democráticas que estos delincuentes pervierten poniéndolas a su servicio".

"La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y solo puede frenarlo una reacción contundente", ha concluido.