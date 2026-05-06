El fiscal Anticorrupción se abre a rebajar la pena a Aldama por su colaboración: "Debemos recompensar a quienes denuncian"

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha dejado la puerta abierta a una posible rebaja de la pena para el empresario Víctor de Aldama por su colaboración con la Justicia en el marco del caso de presunta corrupción. Durante su informe final, el fiscal ha defendido que incentivar este tipo de conductas es clave para desarticular organizaciones criminales.

"Si de verdad queremos combatir las organizaciones criminales y la corrupción debemos recompensar a quienes salen de ese entorno criminal y lo denuncian", ha subrayado Luzón, quien ha insistido en que sin estas colaboraciones sería "imposible acreditar la existencia de esas tramas".

Posibles atenuantes para Aldama

En este sentido, ha considerado "posible" aplicar a Aldama la atenuante muy cualificada de confesión, en línea con lo planteado por la acusación popular que ejerce el PP. También ha señalado como "admisible" la opción defendida por la propia defensa del empresario de valorar una atenuante privilegiada, lo que podría incluso evitar su ingreso en prisión.

No obstante, el fiscal ha recalcado que la declaración de Aldama no puede asumirse "acríticamente" ni elevarse por sí sola a prueba. Según ha explicado, todos los extremos que da por probados están respaldados por otros elementos, como mensajes, correos electrónicos, audios, contratos o conversaciones incorporadas a la causa.

Defensa de las penas y rechazo a un pacto

Durante su intervención, Luzón ha sido contundente con el conjunto de los acusados y ha asegurado que existen "numerosas pruebas evidentes" de los delitos investigados. De hecho, ha defendido las penas solicitadas: 29 años de prisión para José Luis Ábalos, 19 años para Koldo García y siete años para el propio Aldama.

El fiscal también ha rechazado las críticas sobre un supuesto pacto con la Fiscalía: "Frente a la cansina letanía del pacto con el fiscal, lo único que hay es la estricta aplicación de la ley", ha afirmado.

La importancia de la colaboración

A su juicio, la colaboración de Aldama ha sido relevante para esclarecer los hechos y romper la "ley del silencio" que, según ha advertido, se impondría en los casos de corrupción si no se incentiva a quienes deciden denunciar desde dentro.