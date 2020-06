Felipe González "sufre" con un Gobierno que parece "el camarote de los hermanos Marx"

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha hecho un llamamiento al acuerdo -en un encuentro informativo- para poder superar la situación planteada por la pandemia y que se caracteriza por la incertidumbre. Asimismo, ha dicho que no le gusta que el Gobierno esté en manos de Podemos y ERC y cree que hay que respetar el marco constitucional antes de pensar en cambiarlo.

Ha afirmado que "sufre" la dinámica de tensión que a veces se produce en el Gobierno de coalición y que ha comparado con el "camarote de los hermanos Marx".

En una intervención telemática en Nueva Economía Fórum, González también ha expresado su preocupación porque durante la pandemia se legisle "abundantemente por decreto ley" y ha pedido "una sucesión de pactos" respetando el marco constitucional. "Ni recentralizar, ni centrifugar el poder", ha dicho.

González ha hecho una "llamada de atención" no sólo a la representación nacional también a los gobiernos autonómicos. "No vale porque no es una buena regla de convivencia que aprovechando la situación de pandemia se hagan decretos leyes o proyectos leyes especiales alterando la normatividad ordinaria en este período de excepcionalidad".

El expresidente ha planteado enfrentar el futuro con una "sucesión de pactos" de Estado pero ha advertido de que ERC y los "herederos de CiU", en alusión a JxCat, "no les interesa" la reconstrucción económica y social de España.

