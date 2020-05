Felipe González: "Maduro está consiguiendo que Venezuela sea un Estado fallido"

play

Felipe González, ha concedido una entrevista a Vicente Vallés. En esta entrevista, el expresidente da su punto de vista sobre la crisis que vive Venezuela y las posibles salidas a un conflicto tremendamente complicado.

La constituyente de Nicolás Maduro "a lo que más se parece es a la democracia orgánica de Franco; tercio de municipios, tercio de cabeza de familia y tercio de sindicatos. Liquida completamente la representación del pluralismo político, liquida a la Asamblea actual e incumple la propia Constitución bolivariana".

"Maduro, en una semana, como le piden todos los países de la región, incluso los afines a ellos, creen que lo que está haciendo es un disparate. Maduro podría reaccionar, suspender la convocatoria de la Constituyente y sentarse de verdad a negociar, devolviendo el poder a la Asamblea, sacando a los presos políticos, y negociando un calendario electoral y además llevando ayuda humanitaria a la gente que la necesita". "Hacía muchísimo tiempo que no veíamos tanta gente en las calles, luchando por la libertad y muriendo por ello".

"El gran drama de Maduro es que ganó las elecciones, fue elegido democráticamente pero ejerce autoritariamente el poder, lo que le deslegitima"

"Me gustaría que el presidente Maduro comprendiera que en este momento ha convertido a Venezuela en un Estado fallido donde las instituciones no existen y las que hay, las niega; donde no se puede dar de comer ni medicamentos a los ciudadanos, donde no existe seguridad ciudadana. Está convirtiendo la revolución bolivariana en un Estado fallido".

"El gran drama de Maduro es que ganó las elecciones, fue elegido democráticamente pero ejerce autoritariamente el poder, lo que le deslegitima. Él ha perdido la legitimidad, porque la legitimidad democrática no es solo recibir el voto. Es ejercer democráticamente el poder y él no lo ha ejercido democráticamente".

"¿Cuál es la paradoja de Venezuela? La oposición y una parte importante del chavismo está defendiendo que se cumpla la Constitución chavista, la bolivariana, y Maduro se la quiere cargar con una Asamblea Nacional Constituyente. Esto tiene sentido porque el día 3 de agosto, si esta elección de la Constituyente culmina, esa Constituyente ocupará el palacio legislativo, desalojará a la fuerza a la Asamblea elegida por los ciudadanos y se acabará el pluralismo democrático".

"Las FF.AA. deben ser obedientes al mandato constitucional. Si alguien violenta este mandato, las FF.AA. no tienen la obligación de obedecer".

"Hay tres escenarios de salida en Venezuela. Uno, el que representa la Asamblea Nacional, la oposición y parte del chavismo, que es respetar y hacer respetar la Constitución, devolviendo los poderes al Parlamento, anulando todos los procesamientos; otra vía es la que pretende Maduro, concentrar todos los poderes y hacer un régimen totalitario, eliminando la oposición concentrando todos los poderes de la Asamblea Nacional Constituyente; y en medio de estas dos salidas, sería una intervención militar. Y le puedo asegurar que muchos lo piensan.

Los militares podrían decir: Con nosotros, para violentar la Constitución, no cuente. Si eso ocurre, Maduro se ha quedado sin poder. Yo prefiero que se produzca el escenario de un acuerdo, porque me parece la única salida democrática, en el que se devuelvan los poderes a la Asamblea Nacional."

"Me da pena recordar que no hemos defendido la liberación y el traslado a España de Yon Goicoechea, ciudadano con nacionalidad española y con dos hijos pequeños que son españoles. Creo sinceramente que no hemos sido generosos ni serios en la cantidad de venezolanos que huyen de la persecución, que piden asilo. Hasta ahora no ha habido ni una sola concesión de este asilo y hay miles de peticiones. No digo que haya miles de peticiones justificadas".