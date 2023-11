Feijóo retira a Gamarra la portavocía del Congreso, pero la mantiene como secretaria general "a tiempo completo"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, confirmó este sábado a Cuca Gamarra como secretaria general del PP "a tiempo completo", lo que supone que en breve dejará el puesto de portavoz parlamentaria en el Congreso que ha compaginado durante el último año y medio.

Así lo anunció Alberto Núñez Feijóo durante su intervención en la clausura el XVII Congreso del PP de La Rioja, celebrado en el recinto ferial de Albelda de Iregua, en el que el presidente de la comunidad autónoma, Gonzalo Capellán de Miguel, fue proclamado líder regional de la formación, con una abrumadora mayoría de votos (587 de 596 emitidos).

"Hoy que estoy en su casa me vais a permitir que me detenga un momento en una política que sin duda es una política que ha dado desde La Rioja lo mejor de su currículum y de su experiencia a la política nacional. Me estoy refiriendo obviamente a Cuca Gamarra", señaló.

De Gamarra, destacó que "trabaja más que nadie, que tiene inteligencia, que tiene capacidad de trabajo y que conoce el partido y por tanto con su rapidez y con su vocación política ha demostrado que es una política fiable".

"Cuca ha sido una magnífica secretaria general a tiempo parcial y ahora va a ser una excelente secretaria general a tiempo completo, por tanto, va a ser la encargada de ordenar el Partido Popular con más poder territorial de toda nuestra historia", remachó.