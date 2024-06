Feijóo, responde a Bolaños: "El texto de la ley es claro"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que el acuerdo con el PSOE para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) proponga una reforma del sistema de elección de sus vocales es "claro", después de que el ministro para la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, afirmase que la modificación del modelo "no es vinculante".

El líder de la oposición ya reconoció el martes que desconocía que votaría el PSOE cuando la propuesta del CGPJ llegara al Congreso. Y ahora, en una entrevista en el programa de Al Rojo Vivo de la Sexta, insistió en que "por supuesto" que "se puede aceptar en su totalidad" o "parcialmente", pero avisó de que "no tiene mucho sentido" que pidan al ámbito judicial que "haga una cosa" para "no tenerlo en cuenta o para simplemente echarla atrás".

Feijóo expresó así su sorpresa con las declaraciones de Bolaños, que las achaca a que el PSOE "tiene que explicar su cambio de posición". Y anticipó también que, si los socialistas "quieren inventar" su propia ley, "es evidente" que no contará con el apoyo del PP.

No obstante, dijo que lo que "está claro" es que el CGPJ tiene que hacer esa propuesta de reforma en los seis meses posteriores a su renovación. Y que, "por primera vez", el PSOE "acepta en un texto con rango legal que los jueces participen de forma directa en la elección de sus pares" para el CGPJ.

Pons espera que "todos" cumplan el acuerdo

En paralelo, el interlocutor del PP en la materia, Esteban González Pons, habló ante los medios en el patio del Congreso y dijo que los términos del acuerdo recogen que la reforma del sistema de elección del CGPJ se debe adecuar al informe sobre el Estado de derecho de la Comisión Europea.

"Blanco y en botella: jueces que eligen a sus pares como ha dicho desde hace mucho tiempo el informe sobre el Estado de derecho", señaló Pons, quien recordó que Bruselas se quedó con una de las copias del pacto para "repasar el cumplimiento por parte de los dos" firmantes. "Si no se comparte lo que se ha firmado, haberlo pensado antes", remató.

"Espero que todos cumplamos el acuerdo. Y es lo mismo que espera la Comisión. No hay más que leer la cláusula y está escrita en español y todos entendemos ese idioma. Y lo que está escrito es lo que hay que cumplir", concluyó.

No ha hablado con Sánchez "en ningún momento"

Por otro lado, preguntado por si hubo "presiones internas" dentro de su partido para no cerrar el pacto con el PSOE, Feijóo rechazó la mayor y apuntó a voces externas. En este sentido, defendió que fue "coherente" con su discurso de investidura, cuando contó con el apoyo de Vox, y matizó que lo que ha existido son voces de "muchos" que, "de buena fe", avisaban de que "el acuerdo no era posible" porque el Gobierno les "volvería a intentar engañar".

Feijóo dijo comprender estos recelos y explicó que por eso se fueron a la Unión Europea, cuya participación en las negociaciones ha sido "determinante para restablecer la confianza" y haber "preservado" la independencia del CGPJ. Además, desveló que habló con los barones de su partido por WhatsApp "concretando el contenido y alcance" del acuerdo antes de firmarlo en Bruselas, y que hizo lo propio con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras su declaración ante los medios, ya que en su caso estaba en un acto oficial en Alemania.

Por último, sobre las advertencias de Ayuso sobre Pedro Sánchez, compartió la tesis de la presidenta madrileña porque es "evidente" que "no se caracteriza por ser un hombre fiable". No obstante, se mostró convencido de que el presidente del Gobierno no cambiará "ni una coma" de la proposición de ley pactada y se seguirá el mismo procedimiento que en la reforma del artículo 49 de la Constitución.

Sea como sea, recordó que él no ha elegido a su "interlocutor", pero sí "el objetivo" del pacto, que "garantiza que ni el Poder Judicial ni el Tribunal Supremo ni el resto de los tribunales va a poder ser controlado por el Gobierno". En este sentido, confirmó que no ha hablado con Sánchez en ningún momento.

Otros pactos posibles

En otro orden de cosas, Feijóo fue preguntado por otros posibles pactos. Tras lamentar que Sánchez rechazara su oferta para gobernar dos años y consensuar pactos de Estado –dijo que él la hubiera aceptado si hubiese perdido las elecciones–, señaló que no es "optimista" porque Sánchez "está muy preocupado con sus problemas de agenda y también muy preocupado con la gobernabilidad de Cataluña".

"Ahora bien", prosiguió, "si hay alguna cuestión que pueda beneficiar a mi país, no tenga usted ninguna duda que yo la estudiaría y le respondería al Gobierno". No obstante, no es ese el caso con RTVE, porque considera que "lo que está ocurriendo" en la televisión pública es "ilegal" y "amoral". "Se han roto todas las reglas en Radio Televisión Española y, en mi opinión, ahora está presidiendo una persona de forma ilegal. Por tanto, nosotros no vamos a blanquear ilegalidades", señaló.

Con respecto al gobernador y el subgobernador del Banco de España, señaló que es "obligatorio" llegar a un acuerdo, pero que está a la espera de "recibir una propuesta formal y definitiva".