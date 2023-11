Feijóo ve "lamentables" las palabras de Armengol: "Es el peor discurso de un presidente del Congreso"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, han arremetido contra el discurso de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante la apertura de las Cortes Generales al considerar que ha sido "el peor" que han escuchado, "sectario" y "un mitin" político.

"Es el peor discurso de un presidente del Congreso que he escuchado en mi vida", ha dicho Feijóo tras argumentar que los populares no han aplaudido a la presidenta por sus palabras que han sido "una provocación" e "inadecuadas".

Feijóo y la mayoría de los diputados del PP han criticado que Armengol no haya hecho un discurso institucional que represente a todos los diputados y senadores y que haya hecho referencia solo a las leyes aprobadas durante la legislatura de gobiernos socialistas.

"Un mitin", ha dicho Abascal sobre el discurso de la presidenta de la Cámara Baja después de que su bancada tampoco haya aplaudido la intervención de Armengol y tras las quejas de la derecha de que "no ha estado a la altura".

"Cuando los discursos son sectarios y excluyentes y vienen a levantar muros no creo que sea la manera de dirigirse y respetar a toda la Cámara", se ha quejado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra ante los medios de comunicación.

El discurso de Armengol en el Congreso

La presidenta del Congreso, que ha instado a diputados y senadores a no "distorsionar" la realidad de un Gobierno que es "legítimo" y que ha dicho que ha nacido del diálogo y de la negociación, también ha repasado la historia de la democracia en el Parlamento, mencionando leyes como la ley general de sanidad, la ley del divorcio, la despenalización del aborto o la ley para la igualdad efectiva de hombres y mujeres.

También se ha referido a la ley de pensiones no contributivas, a la de la supresión del servicio militar obligatorio, a la ley de dependencia, del Ingreso Mínimo Vital, de la eutanasia o la ley de cambio climático y transición energética.

"Solo se refiere a leyes aprobadas por gobiernos socialistas y el progreso en este país se ha generado entre todos y lo hemos construido entre todos en todas las legislaturas", ha criticado Gamarra, que ha dicho que así no contará con el apoyo de los populares.

El popular Borja Sémper también ha lamentado que Armengol "haya actuado como portavoz del Gobierno" y ha dicho que es "una auténtica porquería dónde está la política española".

El 'no aplauso' de la oposición, por primera vez en la historia

Sin embargo, el silencio del PP y Vox tras el discurso de la presidenta del Congreso también ha levantado las críticas de ministros y diputados socialistas, que ven la posición de la derecha como una "falta de respeto institucional" y de "cortesía parlamentaria".

La nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha valorado que Armengol apelara a la unidad y a la necesidad de fortalecer la democracia, "que necesita de consensos y diálogos" y ha señalado que "cada uno se retrata con sus acciones y gestos".

"En un órgano como este lo importante es no ser sectario sino tener altura de miras sobre todo pensando en el interés general", ha añadido al tiempo que la titular de Seguridad Social, Elma Saiz, ha apostado por "el diálogo, la escucha y la colaboración".

"Me parece bastante impresentable lo que han hecho, no aplaudir a la presidenta. Es la nueva demostración del PP de cortesía parlamentaria, de sentido institucional, ni la mínima educación...es no saber estar en los sitios una vez más", ha recalcado tras calificar de "razonable" el discurso del rey.

En el mismo sentido, el secretario general de los socialistas valencianos y expresidente de la comunidad valenciana, Ximo Puig, ha valorado que Armengol haya instado al "buen uso del parlamentarismo".