Feijóo justifica su apoyo al nuevo decreto del Gobierno: "No acepto lecciones de quiénes quieren sustituir más al PP que al PSOE"

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha justificado esta mañana la decisión de su partido de aceptar varios días después las medidas que la pasada semana rechazaron: "Lo hemos hecho por los pensionistas, las personas de Valencia y por los usuarios del transporte" ha declarado el Presidente del PP. La formación conservadora rechazó la pasada semana porque, según ellos, el Gobierno había incluido muchas medidas que estaban dedicadas a complacer a los partidos independentistas. Una de ellas, era la devolución de un Palacete situado en París al PNV, y que Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, achacaba a una concesión de los socialistas a la formación nacionalista vasca.

Desde el PP han justificado esta vuelta de hoja, que ha desconcertado tanto dentro como fuera del partido, en que finalmente Pedro Sánchez si troceó el decreto con respecto al presentado la semana pasada. Además, dicen haber mostrado las costuras que tiene el Gobierno, al haber sacado al haber visualizado la dependencia excesiva que el Gobierno socialista tiene de Junts.

Lluvia de críticas

Al Partido Popular le han llovido las críticas después de que Alberto Núñez Feijóo justificase el haber cambiado el 'no' por el 'sí', tanto desde el lado del Gobierno como desde su propio espectro político. Las críticas han sido especialmente duras desde la formación de Santiago Abascal. Feijóo ha respondido a VOX diciendo que "no aceptarán lecciones de alguien que quiere sustituir más al PP que al PSOE". El líder popular también ha manifestado no aceptar las críticas del PSOE, al considerar que "sólo intentan desgastarlos".