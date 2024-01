Feijóo se compromete a defender la democracia en 2024: "No me he dedicado a debilitarla"

Entre los compromisos de año nuevo del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, destaca la defensa de la democracia española y la verdad. En un vídeo difundido en la red social X -antes Twitter-, Feijóo ha cargado contra Pedro Sánchez por sus pactos de gobierno con los independentistas.

"Si puedo puedo apelar a la amplia mayoría de españoles en el nuevo año es porque no me he entregado a las minorías durante el pasado. Si me puedo comprometer a defender nuestra democracia es porque no me he dedicado a debilitarla. Si me puedo comprometer de verdad con mi país es porque no he normalizado la mentira en política", ha expresado.

"Construir un país en el que volvamos a caber todos"

Además, asegura que es consciente de la enorme responsabilidad que tiene al ser el líder de la oposición al gobierno de Sánchez y ha afirmado su compromiso con "esa mayoría de españoles que sigue creyendo en España".

Para este 2024, Feijóo se compromete a "mantener el espíritu cívico" que hay en las calles. "Me comprometo a construir un país en el que volvamos a caber todos. Me comprometo a trabajar para restaurar la paz, jurar en España la concordia, la igualdad y la libertad. Y sobre todo, me comprometo a no cambiar de propósitos a mitad de año", ha afirmado haciendo una sutil referencia a los cambios de opinión de Pedro Sánchez respecto de sus socios de gobierno.