Feijóo acusa a Sánchez de "corrupción política" y le avisa de que "la historia no le amnistiará"

La primera sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez se ha reanudado este miércoles con la intervención de Alberto Núñez Feijóo. El presidente de los populares, cuya investidura no salió adelante en un debate similar hace menos de dos meses, ha dirigido su respuesta al presidente del Gobierno en funciones por las críticas a la Ley de Amnistía pactada con Junts a cambio del apoyo al socialista.

Núñez Feijóo ha sido muy crítico desde el primer momento contra el discurso de Sánchez y su justificación de la amnistía y ha vuelto a pedirle que convoque elecciones. "Esta investidura nace de un fraude. Lo que se trae hoy a la Cámara no se votó en las urnas", ha dicho desde la tribuna.

El líder del Partido Popular ha sido muy duro con una amnistía que ha tildado de "corrupción política" y ha asegurado que Sánchez es quien más ha hecho por los independentistas en España. "Tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales es corrupción política. Las ganas de comer del independentismo se han juntado con el hambre de poder de Sánchez. Nadie ha hecho más por el independentismo que él", ha explicado Feijóo que, además, ha acusado al candidato socialista de comprar su investidura "firmando cheques que todos pagaremos".

Las cesiones en su negociación con el independentismo han marcado el discurso de Feijóo que ha afirmado que Sánchez ha llegado al Congreso ya investido. "La investidura ya se ha producido lejos de esta Cámara, fuera de España, sin dar la cara, a escondidas. El señor Sánchez ya llega investido a esta Cámara desde Waterloo", ha dicho en referencia a las negociaciones de las últimas semanas con la cúpula de Junts.

Feijóo ha señalado también cómo ex dirigentes del PSOE se han mostrado en contra de la medida de gracia y se ha dirigido directamente a la bancada socialista preguntándoles: "¿no se dan cuenta de que están ustedes haciendo el ridículo?".

"De su paso a la presidencia quedará el recuerdo del ex president Puigdemont llegando a Cataluña sin ninguna reprobación, y le garantizo que por ello y, por muchas cosas más, a usted la historia no le amnistiará", ha avisado Feijóo.

Aunque no había ninguna duda, Feijóo ha anunciado el voto negativo del PP a la investidura de Sánchez con una larga enumeración de aspectos en los que están en contra. "No a la amnistía, no a ignorar a las victimas del separatismo, no a borrar delitos de corrupción y terrorismo, no a mediadores internacionales, no a pasar por alto la injerencia rusa en nuestro asuntos, no a cesiones pagadas con 100.000 millones de euros de los trabajadores, no a Bildu, no a que unos pocos decidan por el conjunto, no a darle la espalda a más de la mitad de los españoles, no a una democracia recortada, no a la mentira, no a la desigualdad entre españoles... No a Pedro Sánchez para seguir diciendo sí a una nación de ciudadanos libres e iguales".

Sánchez: "La Constitución lo que dice es que se respete el resultado de las elecciones, no que se repitan"

En su turno de réplica, Sánchez ha criticado que Feijóo no haya hablado de economía, empleo, derechos laborales, derechos sociales, vivienda ni de la emergencia climática y ha asegurado que ello demuestra "la ausencia total y clamorosa de un proyecto político en positivo para la mayoría social de este país".

Sobre las peticiones de los populares de que convoque nuevas elecciones, Sánchez ha recalcado que "la Constitución lo que dice es que se respete el resultado electoral, no que se repitan las elecciones", a la vez que ha recordado cómo el PP ha usado el discurso de la ilegitimidad del gobierno cuando no han sido ellos los que han gobernado. "Desde hace 30 años el Partido Popular no reconoce la legitimidad de ningún gobierno salvo los suyos", ha dicho Sánchez desde la tribuna.

El candidato socialista se ha referido, además, a las manifestaciones instigadas por la derecha y la ultraderecha en los últimos días en Ferraz y las inmediaciones del Congreso afirmando que "le seguirán faltando los apoyos necesarios para ser presidente". Además, le ha pedido que condene "el asedio" a las casas del pueblo socialistas.

Le ha preguntado a Feijóo cuál su propuesta para Cataluña y ha criticado el doble rasero que tienen los populares a la hora de atacar al PP. "No tienen un proyecto para Cataluña ni tampoco para España. Hacen con Cataluña lo mismo que con la lista más votada: si lo hace el PP está bien, si lo hace el PSOE es una traición a la patria".