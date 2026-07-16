El PP ve el fallo del TJUE como un paso más y no avala ni deja de avalar la constitucionalidad de la amnistía

El Partido Popular ha reaccionado con cautela a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía. Consideran que la decisión es solo un paso más de un largo proceso judicial y no supone un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la ley ni sobre el fondo del debate.

Durante una comparecencia, Miguel Tellado ha señalado que el TJUE "se limita a responder únicamente a esas dudas" planteadas por varios órganos judiciales españoles sobre la compatibilidad de determinados aspectos de la amnistía con el Derecho de la Unión Europea.

"Ni entra en el fondo del asunto ni, por supuesto, enjuicia los gravísimos hechos que amnistió Sánchez a cambio de siete votos", ha afirmado el dirigente popular.

El portavoz ha subrayado que el PP mantiene un "respeto absoluto" por la resolución del tribunal europeo y ha reivindicado que "los demócratas respetamos las sentencias, siempre las de los tribunales españoles y también las de los tribunales europeos".

El PP evita dar por zanjado el debate jurídico

Frente a la lectura realizada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha asegurado que la amnistía ha quedado avalada desde el punto de vista constitucional y europeo, el PP evita considerar que la sentencia cierre el debate.

Tellado ha recordado que el fallo "se circunscribe a un análisis muy concreto" y "no examina su oportunidad política ni dicta una sentencia sobre toda la ley", sino que responde únicamente a las cuestiones elevadas por los tribunales españoles.

El portavoz también ha asegurado que la responsabilidad política del independentismo por el procés "no desaparece" con ninguna resolución judicial y ha sostenido que Cataluña necesita centrarse en problemas como la vivienda, la sanidad, la seguridad o la presión fiscal, en lugar de volver a debates relacionados con el desafío soberanista.

Cayetana Álvarez de Toledo carga contra la interpretación del Gobierno

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo también ha reaccionado al fallo del TJUE, asegurando que "la sentencia no cambia los hechos".

En un mensaje tras conocerse la resolución, ha recordado que Pedro Sánchez calificó la amnistía de inconstitucional antes de las elecciones generales del 23 de julio y ha acusado al presidente del Gobierno de haber cambiado de posición para mantenerse en el poder.

Además, ha criticado que, según su interpretación de la sentencia, el TJUE distingue entre un "terrorismo bueno" vinculado al procés y otros supuestos de terrorismo, una afirmación con la que discrepa frontalmente. "No existe un terrorismo bueno y otro malo. Todo terrorismo viola los derechos humanos", ha defendido.