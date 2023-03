La explicación de Moncloa a la ausencia de Pedro Sánchez en la votación de la reforma del 'Sólo sí es sí'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue uno de los cuatro diputados que ayer no votaron la reforma de la ley del 'Sólo sí es sí' en el Congreso de los diputados. Junto a Sánchez, del PSOE se ausentó y no votó la diputada Carmen Baños Ruiz, del Grupo Parlamentario Plural, Miriam Nogueras i Camero y del Mixto Tomás Guitarte Gimeno.

La ausencia de Sánchez llamó la atención precisamente por la polémica en torno a dicha ley, cuya entrada en vigor ha provocado hasta el momento más de 700 revisiones de condena en favor de agresores sexuales y tal oleada de críticas y malestar social que el Gobierno se ha visto obligado a su reforma, justo la que se votaba ayer en el Congreso.

En la sesión de control al Gobierno de este miércoles, el presidente del Gobierno, ha eludido responder expresamente al ser preguntado por su llamativa ausencia en una votación tan señalada, pero ha sido su gabinete de prensa en el Palacio de la Moncloa el que ha dado una explicación.

"Tenía asuntos pendientes"

Fuentes del Palacio de La Moncloa han confirmado a Onda Cero que el presidente del Gobierno permaneció ayer toda la tarde en su despacho porque tenía "asuntos pendientes".

Ante la pregunta de por qué no se votó en ese caso telemáticamente, se argumenta que el voto telemático hay que anunciarlo con tres días de antelación para que quede registrado. No explican por qué no se hizo esa solicitud ya que esta votación no pillaba por sorpresa a nadie pues se conocía la fecha desde hace tres semana.

Así, Pedro Sánchez permaneció en su despacho atendiendo a otros asuntos mientras en el Congresose escenificaba la división entre los dos partidos de su gobierno de coalición.

En su agenda oficial de ayer no constaba ningún acto por la tarde. Por la mañana tenía a las 9:30 la reunión del Consejo de Ministros y después a las 13:30 mantuvo un encuentro por videoconferencia con el consejero delegado del Grupo Renault, Luca de Meo.

Tampoco acudirá al acto central del 8M que organiza Montero en Igualdad

Moncloa explica que Pedro Sánchez tampoco acudirá al acto central que organiza el Ministerio de Igualdad por el día Internacional de la Mujer y que organiza la ministra del ramo, Irene Montero, porque tiene otros temas en agenda.

En la agenda oficial del presidente consta que a las 10:30 tiene un acto en el palacio de la Moncloa con mujeres directivas a partir. El acto en el Ministerio de Igualdad comienza a las 11:00.