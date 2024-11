La estrategia de defensa de Aldama: ¿por qué declarar por la 'trama Koldo' ha permitido su libertad de la 'trama de los hidrocarburos'?

La traca de la semana la ha protagonizado Víctor de Aldama, uno de los presuntos cabecillas de la 'trama Koldo', que se había negado a declarar, pero a raíz de su encarcelación por el caso de los hidrocarburos, pidió declarar voluntariamente por la 'trama Koldo'.

Disparó sin cautela, mencionó a prácticamente todo el Gobierno, a altos cargos del PSOE y a otras figuras claves como la esposa del presidente, Begoña Gómez. El PSOE ha presentado una denuncia conjunta encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante las "injurias" vertidas por el empresario.

A las pocas horas, De Aldama quedó en libertad por colaborar con la justicia y nada más salir de Soto del Real respondió a Sánchez llamándole "mitómano", diciendo que tenía "alzhéimer" y que no se preocupase, que iba a tener pruebas de todo lo que había dicho.

Esa es la clave: que aparezcan pruebas que demuestren todo lo que dice y las consecuencias de la posible aparición de dichas pruebas. Pero eso no es requisito para hacer oposición, ya que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido la dimisión de Sánchez y ha abierto la puerta a presentar una posible moción de censura.

La estrategia de defensa de Víctor de Aldama

Por eso, en 'El gabinete' de 'Julia en la onda', desgranamos con Elisa Beni cuál es la estrategia que está siguiendo el abogado de Víctor de Aldama, José Antonio Choclán, un letrado "muy bueno técnicamente" que ha llevado a los implicados del 'caso Gürtel' y fue el magistrado de la Audiencia Nacional y ponente de la sentencia que llevó a la cárcel a Mario Conde.

Beni explica que la estrategia que está siguiendo Choclán es "brillante" porque en este caso hay que dividir dos causas: la A y la B:

Causa A: 'Trama Koldo', la lleva el juez Ismael Moreno.

'Trama Koldo', la lleva el juez Ismael Moreno. Causa B: 'Caso hidrocarburos', la lleva el juez Santiago Pedraz.

Fue Pedraz quien envió a De Aldama a prisión preventiva por el caso de los hidrocarburos, sin embargo, el empresario ha quedado en libertad después de declarar voluntariamente por el 'caso Koldo'. ¿Por qué? Elisa Beni asegura que es una "jugada técnica muy bien pensada".

Choclán recurre esa prisión, la Sala de lo Penal le dice que no, por lo que De Aldama continúa en prisión. La Fiscalía que lleva los dos casos es la misma, la de Anticorrupción. Así que, "lo que hace Choclán es hablar con la Fiscalía y decirle que De Aldama está dispuesto a colaborar y que tiene pruebas sobre lo que va a decir. De esta manera, convence a Anticorrupción y lo llama a declarar".

Beni explica que el abogado de De Aldama "no llama a declarar a alguien para que cuente una fábula absoluta de la que no tiene ninguna prueba porque no es su estilo y nunca lo ha hecho", así que lo lleva a declarar y la Fiscalía, cuando ve que la declaración es completa a preguntas tanto del Fiscal como de su propio abogado, lo que hace es que a la nueva petición de libertad por el caso de los hidrocarburos, "la Fiscalía Anticorrupción lo que hace es no informar en contra".

¿Por qué? Porque un juez español no puede tener en prisión a alguien si una acusación no se lo pide: "En este caso, no hay acusaciones particulares. Es sólo la Fiscalía Anticorrupción, así que es ella la que decide que De Aldama salga en libertad".

¿Y ahora qué?

Después de la declaración de De Aldama y su puesta en libertad, lo que va a suceder es que el empresario tendrá que presentar las pruebas: "La secuencia debe ser 'yo cuento esto, la Fiscalía dice que vale. Yo declaro, la Fiscalía deja que salga en libertad y ahora se presentan las pruebas'".

Beni asegura que ella cree que sí hay pruebas porque parte de las mismas están en los propios dispositivos que la UCO está analizando de él porque hay que tener claro que "los pillos y los delincuentes que se meten en ciertas cosas lo documentan todo, ya que graban, guardan correos, etc".