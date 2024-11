El PSOE trata de transmitir tranquilidad tras las declaraciones de Aldama a una semana del Congreso Federal

El Gobierno asegura estar tranquilo ante las afirmaciones del empresario Víctor de Aldama en su declaración ante el juez del 'caso Koldo', ya que considera que no puede presentar ninguna prueba que avale sus acusaciones contra dirigentes socialistas.

Fuentes del Ejecutivo han mostrado este viernes su convencimiento de que De Aldama no tiene pruebas y que no solo no las aportó ayer al juez, sino que no hay nada que pueda aparecer o presentar más adelante.

Acusa a Feijóo de ser el portavoz de un "delincuente confeso"

Más aún, en el Gobierno creen que será el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el que tendrá que dar explicaciones tras haberse convertido ayer, aseguran, en portavoz de un delincuente confeso.

A su juicio, esa estrategia de la dirección nacional del PP puede llevar a Feijóo incluso a una situación de censura interna, tras una semana en la que los populares han acumulado dos reveses.

El Gobierno ha mantenido el apoyo de sus socios en el Congreso, donde tras arduas negociaciones consiguió sacar adelante el pacto fiscal; y en Europa, donde el PP no han conseguido evitar el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta, recuerdan las fuentes.

Sánchez demanda a De Aldama

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, registró este viernes una demanda conjunta contra el presunto comisionista del 'caso Koldo' "por sus acusaciones gravísimas" y "contra aquellos que lancen acusaciones sin aportar pruebas". Entre los demandantes también se encuentran la vicepresidenta, María Jesús Montero o el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

El Gobierno y el PSOE anunciaron este viernes que el presidente del Gobierno figura en la demanda conjunta que han interpuesto él junto a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; el número tres del PSOE y secretario de Organización, Santos Cerdán; y el jefe de gabinete de Montero, Carlos Moreno.

Así lo afirmó el ministro Torres en la rueda de prensa posterior a la reunión que mantuvieron Sánchez e Illa y que se enmarca dentro de las reuniones de Sánchez con los presidentes autonómicos antes de que se celebre la Conferencia de Presidentes el próximo 13 de diciembre.

El ministro aseguró que su formación va a demandar por "injurias, derecho al honor y por vulneración de derechos" y añadió que será de manera conjunta "por mi organización, que somos los que hemos sido señalados de manera vergonzosa porque son mentiras absolutas" por Aldama y contra "aquellos que lancen acusaciones sin aportar pruebas".

A las puertas del Congreso Federal

El último terremoto que está viviendo el Gobierno y el PSOE se produce a una semana de que se celebre el 41º Congreso Federal socialista, que tendrá lugar desde el 29 de noviembre al domingo 1 de diciembre.

Aunque el PSOE trata de mostrar tranquilidad ante las últimas revelaciones y se muestra convencido de que las declaraciones de Víctor de Aldama no llegarán a más dada la falta de pruebas, lo cierto es que este es un escándalo más que se suma a las filas del PSOE después de todo lo que ha salpicado a su exministro José Luis Ábalos y a la causa abierta contra la esposa del presidente, Begoña Gómez.

Mil noventa y cinco delegados y delegadas asistirán al 41º Congreso Federal del Partido Socialista, 12 representantes más que en el anterior cónclave celebrado en 2021.