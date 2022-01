Estos son los dos pueblos españoles que se encuentran entre los más bonitos del mundo

La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha publicado su lista con los mejores pueblos del mundo de 2021, entre los que se encuentran dos españoles. Bajo el título 'Best Tourism Villages', se pretende reconocer a aquellas localidades que fomenten el turismo local, así como la preservación de la cultura, tradiciones y biodiversidad de la zona.

Este proyecto se lanzó a mediados de mayo de 2021 e incidían: "Se buscan pueblos rurales que se erijan como los mejores ejemplos de cómo aprovechar el poder del turismo para ofrecer oportunidades y salvaguardar sus comunidades, tradiciones locales y patrimonio". Así, esto ha permitido que dos españoles entren en la lista.

Concretamente, la OMT ha reconocido el valor de Morella (Castellón) y Lekunberri (Navarra), los únicos de nuestro país que han sido premiados este año.

¿Qué ofrecen estos pueblos?

Morella es uno de los pueblos más enigmáticos de España gracias a las murallas de los siglos XIII y XIV que rodean al castillo ubicado a más de mil metros de altura. Del mismo modo, fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1963.

Por su parte, Lekunberri cuenta con una arquitectura propia alrededor de la parroquia gótica del siglo XIII de San Juan Bautista. Además, también se puede apreciar el monasterio de San Miguel de Aralar, que incluye un retablo románico del S. XII.

¿Qué significa ser condecorado con este título?

Aquellos pueblos que consiguen el sello Best Tourism Villages pueden utilizarlo durante tres años y existe la posibilidad de renovarlo, siempre que continúen fomentando la cultura y tradiciones rurales. El objetivo de este premio es, principalmente, la lucha contra la despoblación en zonas rurales. Igualmente, pretende reconocer el papel de la gastronomía propia, entre otras cosas.

No todos los pueblos consiguen superar todos los requisitos, sin embargo, esto no quiere decir que no sean reconocidos. Un ejemplo es Cantavieja (Teruel), que no logró este sello pero sí pudo entrar en la red bajo el programa Upgrade.

Todos estos pueden recibir ayuda de la OMT para seguir mejorando, intercambiar experiencias y prácticas, así como asesoramiento político.