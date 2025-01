La enésima amenaza de Junts paraliza a Sánchez mientras el Gobierno busca fórmulas para volver a intentar un 'decreto ómnibus'

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha avisado que habrá "un gran problema" si el Gobierno del presidente Pedro Sánchez presenta otro decreto sin consenso, después de que los juntaires votaran el miércoles en contra del decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones o la rebaja al transporte público.

"Si el Gobierno de Sánchez vuelve a presentar un real decreto con medidas que no son de consenso, quizás alguien sí tenga que explicarle a este señor cómo funciona la película, porque entonces sí creo que tendremos todos un gran problema", ha defendido en una entrevista publicada en 'ElNacional.cat'.

Sobre las negociaciones de los de Carles Puigdemont con el PSOE, Nogueras ha preguntado al Ejecutivo central qué quiere hacer con la legislatura: "Si es seguir no cumpliendo, pues Junts pasa a ser solo oposición".

Reunión Puigdemont-Sánchez

Tras preguntársele por una posible reunión entre Puigdemont y Sánchez, la dirigente de Junts ha valorado que "ahora no cambiaría nada", a diferencia de después de la aprobación de la Ley de Amnistía, cuando habría tenido, textualmente, todo el sentido.

"Hubiera demostrado que realmente se creía esa amnistía y que la amnistía política se aplicaba", ha añadido sobre ese posible encuentro.

Sin mayoría, el Gobierno "no puede pretender" aprobar su programa

Según la líder de Junts en el Congreso, si no existe la posibilidad de cambiar ni una coma, "esto no es negociar, es imponer y, en este caso, es también hacer chantaje", y ha añadido que su partido lleva toda la legislatura "sufriendo esta presión y este chantaje".

"Ni la presión ni el chantaje nos genera ningún efecto -asegura Nogueras-. Nosotros tenemos muy claro lo que hacemos, nos leemos mucho lo que nos ponen encima de la mesa y lo dijimos hace días: si este real decreto se presenta con las medidas de consenso, pensiones y descuento a los transportes, nosotros votaremos a favor".

Recuerda, asimismo, que "es responsabilidad del Gobierno conseguir las mayorías para poder sacar adelante las iniciativas. Y como no tiene mayoría, no puede pretender que se apruebe su programa electoral".

Respecto a las intenciones de Junts, apunta: "Si a nosotros nos hubieran dado tiempo, les hubiéramos dicho sí a subir las pensiones, sí a prorrogar el descuento de los transportes..., como hemos ido haciendo siempre en los reales decretos, pero hubiéramos votado 'no' a sacar de la prórroga la rebaja del IVA de la electricidad".

Míriam Nogueras se refiere también a las competencias en inmigración y, tras admitir que aún no se han sustanciado, apunta que "por lo tanto, se congelan las negociaciones sectoriales de Junts en el Congreso de los Diputados y se propone una reunión de urgencia ante los mediadores, no para tratar el real decreto sino para tratar la situación".

"Nosotros -añade- no estamos aquí para regalar estabilidad a nadie y menos a un gobierno español. ¿Qué es lo que quiere hacer el Gobierno? ¿Qué quiere hacer con la legislatura? ¿Cuáles son las intenciones que tiene? Si es seguir no cumpliendo, pues Junts pasa a ser solo oposición".

Después de recordar que "el único real decreto que se aprobó el miércoles [reforma de la jubilación] se aprobó con los votos del PP pero también con los de Esquerra Republicana, y de eso no se habla", Nogueras, Nogueras 'carga' contra el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

"Ahora mismo tenemos un portavoz del PSOE en Cataluña. No he visto al president Illa salir a quejarse porque no se están ejecutando los presupuestos o porque el Gobierno del Estado tiene bloqueada la competencia en inmigración. ¿De qué nos sirve un president en Cataluña si la única cosa que hace es defender al presidente del Gobierno español?", se pregunta.