Los elefantes en la habitación que Sánchez no podrá esquivar en el Congreso Federal del PSOE: de Aldama a Lobato

En su semana de reelección las aguas no pueden bajar más revueltas para Pedro Sánchez. La víspera del 41 Congreso Federal del PSOE llega enturbiada por las declaraciones de Víctor de Aldama, el precipitado adiós de Lobato, los informes sobre García Ortiz o la citación como investigado de su hermano David Sánchez.

El adiós de Lobato con recado

La dimisión de Juan Lobato como secretario general del PSOE-M ha evidenciado la fractura en el seno del PSOE. O estás en la línea de Sánchez o estás fuera. Su registro en una notaría de la información que le mandó Pilar Sánchez Acera, una maniobra que él consideraba preventiva, se ha interpretado en su partido como una traición.

Lobato se marcha dejando un mensaje claro: "Mi forma de hacer política no es compatible con la de una mayoría de la dirigencia actual de mi partido". Una declaración que apunta directamente a la cúpula liderada, especialmente a Santos Cerdán. Con Óscar López como el probable sucesor, la dirección pondría de nuevo a alguien de plena confianza, esa de la que no gozaba Lobato.

Víctor de Aldama y el caso Koldo

Hace semanas que en el PSOE temían una declaración de Víctor de Aldama que llegó el pasado jueves. No solo eso. La Fiscalía Anticorrupción le dejó en libertad al considerar que el testimonio aportaba veracidad. Esta semana Víctor de Aldama ha arremetido contra Pedro Sánchez y su entorno, acusándolos de corrupción y amenazas veladas. De Aldama lanzó un ataque directo: "A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer, a su hermano y a miembros de su Gobierno imputados, y no dimite". Todo tras su declaración con multitud de acusaciones al Ejecutivo.

Aldama habló sobre Pedro Sánchez y su famosa foto juntos. Según su relato, Sánchez le agradeció personalmente gestiones realizadas en México relacionadas con licitaciones ferroviarias y habría solicitado una foto juntos como muestra de agradecimiento.

De Aldama aseguró que su conexión con el Gobierno surgió a través de su hermano, escolta de José Luis Ábalos, y mencionó reuniones con la esposa del presidente, Begoña Gómez, en encuentros sobre la España vaciada.

El empresario detalló el presunto reparto de sobres con dinero a cambio de favores públicos, incluyendo 400.000 euros a Ábalos y 100.000 a Koldo García, además de pagos a otros miembros del Ejecutivo. Afirmó también que organizó una cena con la sancionada vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en 2020, que contaría con la presencia de Sánchez y varios ministros.

El caso de su hermano

La citación como investigado de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente, por presunta malversación y fraude fiscal añade un nuevo nivel de incomodidad al Congreso. Las acusaciones giran en torno a la creación de un puesto ad hoc en la Diputación de Badajoz, un hecho que la magistrada Beatriz Biedma considera digno de investigación. En concreto, en la dirección de un conservatorio, un puesto que el informe de la Guardia Civil no era del todo necesario y responde a "otras prioridades".

La implicación de otras figuras relevantes del PSOE extremeño, como Miguel Ángel Gallardo, enturbia la situación, sobre todo porque Gallardo había mostrado recelo hacia algunas de las políticas más controvertidas de Sánchez, como la amnistía.

La participación "preeminente" de García Ortiz en la filtración del caso de la pareja de Ayuso

La Guardia Civil señaló una "participación preeminente" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la filtración de información vinculada a la querella presentada por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Según el informe, las comunicaciones analizadas muestran que el fiscal general recibió un correo con el documento filtrado a las 21:59 horas, y que la información se publicó menos de dos horas después. Los investigadores concluyen que la filtración se originó dentro de la Fiscalía, restringiéndose a un pequeño grupo de personas, incluyendo al fiscal jefe provincial, la fiscal superior y otros fiscales especializados.

El documento detalla que García Ortiz ordenó la publicación una nota de prensa vinculada a la información publicada por El Mundo, y para ello se lo ordenó a la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez. La UCO ha solicitado acceder al material incautado en el despacho de García Ortiz para identificar a posibles colaboradores en la filtración.

Lo de Begoña Gómez y la UCM

Además, en el caso de Begoña Gómez, la asesora de Moncloa ha sido cazada en otra batería de mails aportados por la propia esposa del presidente al juez. Hasta cuatro nuevos correos electrónicos corroboran una participación activa de la directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia en las actividades laborales privadas de la esposa de Pedro Sánchez con la Complutense

Con estos frentes abiertos, Pedro Sánchez revalidará su liderazgo en el Congreso Federal de Sevilla. Esta misma semana, hablaba con mucha seguridad de los próximos años de este Gobierno mientras los casos en torno a Ejecutivo se siguen acumulando día tras día.