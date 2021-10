Eduard Fernández califica a Toni Cantó de "cutre" por su discurso sobre la conquista de América

El actor Eduard Fernández ha visitado este sábado el plató de 'laSexta Noche' para hablar de su nueva película, 'Mediterráneo', y ha aprovechado para mandar un mensaje al director de la Oficina del Español, Toni Cantó, en relación a sus palabras sobre la conquista de América, un debate que ya inauguró Díaz Ayuso al responder a las palabras del Papa Francisco.

El exlíder de Ciudadanos de la Comunidad Valenciana había asegurado que España "liberó y no conquistó" al continente americano de un "poder absolutamente brutal, salvaje, incluso caníbal".

Sin embargo, Fernández le ha respondido: "Cuando la derecha no es capaz de sostener los valores clásicos que ha defendido siempre, es que algo está pasando. Cuando la derecha se carga al Papa..."Además, ha añadido que "lo que dice no tiene ni réplica, es una barbaridad. Se hicieron muchas barbaridades y se sabe. No cuesta nada reconocerlo. Han pasado años de eso. Eres muy cutre Cantó. Es una salvajada lo que ha dicho, una falta de cultura".

Fernández apoya el bono cultural

Otro de los temas que se pusieron sobre la mesa fue el bono cultural para los jóvenes de 18 años que el Gobierno anunció hace varios días. Para el actor, se trata de una idea "fantástica" porque "si a los jóvenes se les da la oportunidad, verán cultura y consumirán cine y teatro".

En este sentido, ha recordado el discurso de Ayuso sobre la libertad: "No sé si en Finlandia o dónde que había una tasa de alcoholismo muy alta, dieron un bono cultural y empezaron a dar facilidades a los jóvenes para que no solo pidiesen 'libertad', además de para llevar pulseras, que dice aquella, emborracharse, la libertad, ponerse hasta el culo de todo..."