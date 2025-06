Dos informes y 51 días después estas son las cifras conocidas del apagón energético

El pasado 28 de abril, España, Portugal y distintos puntos del sur de Francia sufrieron un cero energético, perdieron el suministro de luz durante casi 10 horas, según la zona incluso más. El Gobierno señaló a los operadores privados como la causa del origen y anunció la creación de una comisión de investigación liderada por el Ministerio para la Transición Ecológica que trataría de explicar las causas y trabajaría para hallar una fórmula que evitase su repetición. Precisamente, el martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sara Aagesen presentó el informe del comité investigador que concluye que el apagón se produjo por un problema de sobretensión con origen multifactorial.

En este documento de 182 páginas se resume el estado del sistema eléctrico peninsular antes, durante y después de este incidente tan complejo desde el punto de vista técnico y de volumen de datos. Un incidente que el comisario de Energía Dan Jorgensen calificó como "el más grave en casi dos décadas en Europa".

El starter pack del apagón

"Un cero eléctrico es la interrupción total y repentina del suministro en una región", reza el documento que insta a no confundir este acontecimiento con los cortes de luz aislados o temporales que las compañías suelen realizar para mejorar sus prestaciones o realizar reparaciones.

Asimismo, el número de personas que se vieron afectadas por la interrupción del suministro eléctrico en la Península Ibérica ascendió hasta los 55,7 millones.

Hasta el momento se han publicado dos informes que han tratado explicar las causas del apagón. El primero de ellos es el de la comisión de investigación y el segundo es el del operador del sistema, Red Eléctrica. Además, en los próximos días se hará público el resultado de la investigación que está llevando a cabo la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-e).

Por otra parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su investigación; al igual que la Audiencia Nacional que bajo secreto de sumario trata de dilucidar si el apagón se debió a un acto de sabotaje informático, pese a que el Gobierno ya ha descartado esta posibilidad.

El día prometía: la primera oscilación se detectó media hora antes del cero

A las 12:03 del mediodía se registró una oscilación fuerte y no natural en una planta fotovoltaica de Badajoz, que podría estar relacionada con el funcionamiento incorrecto de los controles internos que "deberá aclarar su propietario". Este evento tuvo una duración de 4 minutos y 42 segundos, sin embargo, Red Eléctrica asegura que estos hechos "ni fueron relevantes ni fueron origen de lo que ocurrió después".

El papel de la energía nuclear

Después de esta primera oscilación, Red Eléctrica decidió conectar una central para que se encargase de controlar las tensiones y reforzase el amortiguamiento dela zona sur, pero no le dio suficiente tiempo a acoplarse, puesto que necesitaba una hora y media para funcionar a pleno rendimiento. Cabe destacar que en la programación realizada por Red Eléctrica el día anterior, el operador contaba con 12 grupos térmicos de control, pero un fallo comunicado el día anterior hizo que se contase con uno menos.

Este hecho es uno de los que más fricciones ha provocado, ya que Aagesen informó de que nuestro sistema eléctrico no contaba con la capacidad de control de tensión necesaria: "Bien porque no estaban programadas con suficiencia (labor de Red Eléctrica), bien porque las que estaban preparadas no proporcionaban adecuadamente lo que reserva la norma (tarea de los operadores privados) o una combinación de ambas".

Red Eléctrica defiende su gestión de la crisis y asegura que el apagón se habría evitado si las centrales con obligación de aportar capacidad de control de tensión hubieran cumplido con su cometido. Por su parte, las empresas eléctricas apuntan que la responsabilidad de habilitar medios suficientes corresponde a Red Eléctrica.

Las desconexiones que condujeron al desastre

A las 12:30 horas del 28 de abril se registraba una demanda de 25.184 megavatios, una vez que habían sido amortiguadas las oscilaciones iniciales y poco antes de las pérdidas de generación. Pero casi tres minutos después, a las 12:32:57 horas, y en cuestión de 21 segundos, la tensión comenzó a subir de forma rápida y sostenida y se registraron numerosas desconexiones de generación en puntos del país como Granada, Badajoz, Segovia, Huelva, Sevilla o Cáceres.

Este comportamiento "anómalo", según el comité investigador, supuso una pérdida de generación -15 gigavatios en cinco segundos- y que la instalación dejara de absorber energía reactiva no útil que tensó aún más la red.

Las evidencias conocidas

De la investigación, a la que todavía le quedan capítulos por escribir, sí que se sabe que fueron cinco los segundos que transcurrieron desde el colapso hasta que se registró el cero de tensión a las 12:33:19 horas. Asimismo, se tardaron 26 horas, dos minutos y 30 segundos en completar la reposición del suministro.

A su vez, el grupo de trabajo de ciberseguridad y sistemas digitales ha recabado 133 gigabytes de información y en ellos no ha encontrado ninguna evidencia que indique que el apagón guarda relación con un ciberincidente o ciberataque.

Con todo, el Gobierno recalca que serán la CNMC y, en su caso, los tribunales, los que determinarán las responsabilidades. Desde el sector vaticinan un largo periplo judicial.