Un diputado de Ciudadanos en el Congreso se pasa al Grupo Mixto y Arrimadas le pide que entregue su acta

Pablo Cambronero, diputado de Ciudadanos por Sevilla, ha anunciado que deja el partido y que pasará a formar parte del Grupo Mixto del Congreso de los Diputados. Según ha anunciado el político en un comunicado en sus redes sociales, esta es "la decisión más difícil que ha tomado", aunque ha asegurado que lo hace para "defender el programa electoral" que firmó.

De esta manera, el grupo parlamentario de Ciudadanos se queda con nueve escaños en el Parlamento español. La renuncia del diputado, representante naranja en la Comisión de Interior, en la de Reglamento y en la de Seguridad Vial, se suma a las ya anunciadas por el partido tras la moción de censura en Murcia, más la sensible baja de Toni Cantó y el anuncio de elecciones en la Comunidad de Madrid.

Críticas a Ciudadanos por el "giro ideológico a la izquierda"

Cambronero ha lanzado un mensaje a la directiva del partido, a la que ha espetado que en plena pandemia dediquen su tiempo a realizar estrategias y pactos que no comparte y ha señalado que no puede "justificar ni defender" algo en lo que no cree. "Si veo corrupción, denuncio y me aparto", explica sobre su decisión. También ha acusado a Ciudadanos de dar "un giro ideológico a la izquierda" y de unirse a "la deriva sanchista", algo en lo que no desea participar.

"Intentaré continuar donde Albert Rivera lo dejó"

Sin embargo, se ha reafirmado en los principios del programa electoral con el que fue votado en 2019 y ha reiterado que seguirá "defendiendo la democracia, que está seriamente amenazada". "Intentaré continuar donde Albert Rivera lo dejó", concluye.

Ciudadanos exige que entregue su acta

Por su parte, el partido de Inés Arrimadas ha lanzado un comunicado tras conocer la renuncia de Cambronero, en el que "exige al ex diputado que entregue su acta por coherencia personal y respeto a los principios éticos, así como en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10.3 de los Estatutos y del compromiso asumido en su Carta Ética y Financiera".

Desde Ciudadanos han ratificado que el grupo parlamentario "seguirá trabajando y defendiendo su proyecto para velar siempre por el interés general de los españoles, hacer política útil e impulsar reformas que consigan que en nuestro país triunfen la unión y la concordia frente a la división y el enfrentamiento".

El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha criticado la decisión del diputado sevillano, al que ha respondido, a través de redes sociales, que "lo valiente y lo coherente es dejar el acta" y que aferrarse a ella y a su sueldo de diputado "le retrata perfectamente".