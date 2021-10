Los deberes de Monedero a Díaz: "Los victimarios de la unidad de la izquierda no han pedido perdón"

A medida que pasan las semanas, se van despejando dudas sobre las intenciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al respecto a su intención de formar una plataforma conjunta de cara a las próximas elecciones generales, a las que todavía no ha confirmado si será ella candidata.

La ministra de Trabajo impulsa un proyecto de suma de fuerzas de cara a los próximos diez años que sume "muchas manos", para lo cual desplegará un proceso de "escucha activa".

Tras sus reuniones con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la vicepresidenta valenciana y líder de Compromís, Mónica Oltra, Díaz ha manifestado su intención de crear un proyecto sin nombres ni egos, incidiendo en que "como suceda esto o haya ruido, posiblemente se retiraría".

"Proyectos sin egos"

Algunos aluden estas palabras a ciertos sectores de Podemos, que no verían con buenos ojos que la marca del partido quedara relegada a un segundo plano o se diluyera en una candidatura homogénea y sin protagonistas.

Este viernes, el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, se ha mostrado favorable a conseguir este frente amplio de izquierdas, aunque ha mandado a la vicepresidenta segunda un mensaje en tono irónico: "Los troskistas y las drag queen se parecen en una cosa y es que a ambos les gustan las plataformas", aludiendo a otras iniciativas como la llevada a cabo por la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

"Los victimarios de la unidad de la izquierda no han pedido perdón"

No obstante, recuerda a todos los "victimarios de la unidad de la izquierda" que no deben "poner palos en las ruedas". Y lamenta que no hayan "pedido perdón" por haber perdido "plazas importantes", sin embargo, no ha señalado ningún caso concreto.

Este comentario llega días después de que Íñigo Errejón, líder de Más País, descartara por el momento una alianza con los morados afirmando que "tienen un camino propio" y recordando que "la experiencia ya salió mal". O incluso Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, también ha rechazado esta confluencia aludiendo que no quieren ser "el referente andaluz de otra iniciativa estatal".