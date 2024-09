El Congreso reconocerá este miércoles a Edmundo González como presidente de Venezuela

El Congreso de los Diputados reconocerá previsiblemente a Edmundo González como legítimo presidente de Venezuela después de que el PP lograra el apoyo de los diputados de Vox, PNV, CC y UPN (177 en total) a su proposición no de ley que se votará este miércoles.

El PSOE ha dado a entender que no apoyará la iniciativa del PP, puesto que lo preciso es "buscar soluciones reales" y "no generar expectativas falsas" y ha pedido no engañar a los venezolanos, ya que el reconocimiento de González como presidente no es "una especie de varita mágica que hace desaparecer por encanto a Maduro”, explicó este martes en el Congreso la diputada socialista Cristina Narbona.

Los socialistas hicieron hincapié en que ningún gobierno de la UE, tampoco los de corte conservador, ha planteado hasta el momento "la oportunidad y la conveniencia" de reconocer a González como presidente, aunque este argumento no convence a un PP que ha recordado que el Gobierno sí que rompió el consenso europeo al reconocer a Palestina como Estado.

Fue la diputada Cayetana Álvarez de Toledo la encargada de defender la propuesta popular este martes en el Congreso, donde estuvieron presentes los opositores Leopoldo López, Antonio Ledezma y Carolina González (hija de Edmundo).

Álvarez de Toledo asegura que Edmundo González ganó las elecciones con el 67% de los votos, como acreditan las actas electorales recabadas por los ciudadanos, y ha citado informes de la ONU denunciando un "robo electoral a mano armada" y represión en forma de detenciones arbitrarias o torturas.

El apoyo del PNV

La votación la desbloqueará, previsiblemente, el PNV, que ha defendido que la iniciativa no puede fracasar porque supondría una victoria moral para el régimen de Nicolás Maduro, aunque Aitor Esteban se mostró comprensivo con la postura del Gobierno para no perjudicar la intermediación.

Además de los nacionalistas vascos, también apoyarán la Proposición no de Ley Vox, UPN y Coalición Canaria.

Concentración a las puertas del Congreso

En torno a un millar de personas se concentraron este martes por la tarde frente al Congreso de los Diputados para reivindicar la victoria de la oposición venezolana y su candidato, Edmundo González, en las últimas elecciones presidenciales.

Ataviados con banderas venezolanas, banderas, gorras y pancartas reivindicativas, en torno a mil personas, según datos de Delegación de Gobierno, se han reunido para clamar por la victoria de González.

"Se nota, se siente, Edmundo presidente", han vitoreado los asistentes en repetidas ocasiones, a la par que han clamado por la libertad y han catalogado al actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, como un "dictador" y "asesino".

Durante la concentración la hija de Edmundo González, Carolina González, ha leído una carta escrita por el candidato opositor en el que agradecía a "todos aquellos que votaron por mí y también a todos los que no pudieron hacerlo por las artimañas del Consejo Nacional Electoral".

"La voluntad del pueblo expresada el 28 de julio debe ser respetada (...) María Corina y yo les aseguramos que esta lucha que iniciamos continuará hasta que alcancemos los objetivos que nos pusimos", añadía González en su escrito.