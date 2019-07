Calvo da por hecho que Podemos estará en el Gobierno de Sánchez

Así lo ha confirmado la propia Carmen Calvo en una entrevista en 'La Sexta Noche', y en la que ya ha confirmado que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias comenzaron a hablar este viernes, y desde entonces han comenzado las negociaciones.

Calvo ha asegurado además, que este sábado ha habido reuniones, y las habrá también mañana con el objetivo de llegar a la investidura con los votos necesarios. En este sentido, la vicepresidenta se muestra optimista.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones ha defendido que Pablo Iglesias no esté en el Ejecutivo. Dice que no puede haber dos gobiernos dentro de un mismo gobierno, sobre todo si hay divergencias importantes en materia política como es el tema de la unidad de España. Por eso Iglesias no habría podido ocupar una vicepresidencia, como ya pidió en 2016. Y como volvió a asegurar esta misma semana el propio Sánchez.

