La bronca entre Yolanda Díaz y María Jesús Montero por el SMI se recrudece: "Hacienda juega a generar confusión"

La crisis en el Gobierno de coalición por la tributación del SMI continúa. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha vuelto a defender que su departamento ha hecho "lo que tenía que hacer" y ha atacado a la ministra de Hacienda por "generar confusión" sobre la tributación del salario mínimo.

La ministra insiste que propuesta fiscal de María Jesús Montero es más propia de un partido de derechas. "El criterio lo ha cambiado el PSOE. Todos los años, el Ministerio de Trabajo le pedía la exención y hasta día de hoy ha sido así", ha defendido la Díaz.

La vicepresidenta segunda ha afirmado que "lo sensato" sería resolver dentro del Gobierno la fiscalidad sobre el SMI y no a través de las tres iniciativas que se van a calificar este martes en el Congreso para que el SMI quede exento de tributación, presentadas por Sumar, PP y Podemos.

"Hay dos mecanismos para solventar las discrepancias. Uno es solventarlo dentro del Gobierno, que creo que sería lo sensato, y la otra es que mañana se van a calificar en la mesa del Congreso de los Diputados varias iniciativas que van a instar justamente a declarar exenta esa tributación", ha indicado Díaz.

Dispuesta a retirar la iniciativa de Sumar si se alcanza un acuerdo en el Gobierno

En este sentido, la vicepresidenta segunda, en declaraciones a TVE recogidas, se ha mostrado dispuesta a retirar la iniciativa de Sumar de la Cámara Baja si se alcanza un acuerdo dentro del Gobierno, pero, de lo contrario, seguirá adelante. "Yo respeto las competencias ajenas. ¿A mi qué me gustaría? Alcanzar un acuerdo dentro del Gobierno. Esto es lo legítimo. Yo nunca voy a una negociación diciendo que no voy a mover una coma", ha subrayado la ministra de Trabajo.

"Hacienda juega a generar confusión"

Díaz se ha reafirmado en que se enteró por la prensa, no sólo ella, sino el resto del Gobierno, de que el SMI iba a tributar por el IRPF por un comunicado que envía el Ministerio de Hacienda a los medios. "Cuando yo me enteré estaba con la secretaria de Comunicación de Moncloa a mi lado y creo que nos enteramos las dos a la vez. Esto sí que no es correcto, yo no he hecho esto jamás en mi vida, pero es que veníamos de un Consejo de Ministros presidido por el presidente del Gobierno en el que no hubo ni una referencia al salario mínimo (...) Y el día anterior por la tarde el ministro de Economía dijo que la decisión no estaba tomada. Entonces, ¿es correcto tomar decisiones por los medios de comunicación? Honestamente, creo que no", ha denunciado Díaz.

La ministra ha insistido en que le "sorprendió mucho" que se tomara esta decisión desde Hacienda. "Me sorprendió mucho y a todo mi equipo, y le digo más, incluso al equipo de Hacienda, porque estamos subiendo 50 euros (...) Hacienda hizo algo que yo creo que no se debe hacer, que es dar debates a través de los medios de comunicación", ha añadido. Además, ha reprochado al Ministerio de María Jesús Montero que primero dijera que la tributación del SMI en el IRPF sólo afectaba al 20% de los perceptores de del salario mínimo, con un impacto fiscal de entre 150 y 200 millones de euros. "Después corrigió y dijo, no, no, no, no, el impacto fiscal es superlativo, son 2.000 millones de euros. La misma Hacienda que le acaba de regalar a las eléctricas los impuestos en nuestro país.

Por hacer pedagogía, lo que está haciendo Hacienda es jugar con dos conceptos. El mínimo exento y la deducción que hacemos a los perceptores del salario mínimo y eso no es correcto y no tiene nada que ver. Y ahí es donde Hacienda, está haciendo o generando confusión con dos conceptos", ha abundado.

Díaz ha asegurado que tiene un "grandísimo cariño" a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con la que ha afirmado tener "muy buena relación". "Pero la política no va de cariños, va de diferencias políticas, y María Jesús Montero (...) tiene una visión muy propia en las materias económicas, en las discusiones económicas. La ministra de Hacienda siempre se coloca al lado de Economía", ha añadido Díaz. La ministra ha asegurado que existen "discrepancias manifiestas" en materia de fiscalidad entre Sumar y el PSOE y que lo que hay que hacer es practicar políticas fiscales "progresistas, tal y como indica el mandato constitucional". "Y la justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo", ha insistido.

"Regalar impuestos a las energéticas no es de izquierdas"

Haciendo "pedagogía" fiscal, algo que le ha reprochado Montero que no hace, Díaz ha advertido de que "lo que no es de izquierdas es regalar los impuestos a las energéticas" y hacer tributar "a los más vulnerables". "Lo que no es de izquierdas es bajar los impuestos a las energéticas, que tienen unos márgenes empresariales muy elevados. Lo que no es de izquierdas es permitirle a los rentistas en nuestro país que se olviden del 100% del IRPF, eso sí que no es de izquierdas. Y lo que no es de izquierdas, es que tengamos un Impuesto de Sociedades que es más o menos semejante al europeo, pero que tiene dos grandísimos agujeros que nos hacen singularmente diferentes, que son las deducciones y bonificaciones fiscales", ha subrayado Díaz.

Dichas bonificaciones y deducciones fiscales, ha denunciado la ministra, permiten que una gran empresa tribute al 3,8% y un pequeño autónomo lo haga al 17,5%. "Este tema es apasionante y creo que es una mala praxis hacerlo a través del debate del SMI, porque el SMI está dirigido a personas que están fuera de convenio colectivo, son las personas más vulnerables". "Todos los años, mientras llevo siendo ministra y hemos subido el salario mínimo, el Ministerio de Trabajo le pedía la exención y hasta el día de hoy ha sido así, recuerden el año anterior y los años antecedentes. El cambio lo produce el Partido Socialista, pero insisto: lo que no es de izquierdas es regalarle los impuestos a las energéticas (...) y decirle que a los más vulnerables, las rentas que son de 16.500 euros al año, que tienen que hacer el aporte fiscal", ha remarcado Díaz.

La ministra de Trabajo ha recordado que existe un comité de expertos y que ya hace años que le han entregado estos trabajos a la ministra de Hacienda y es partidaria de que la reforma fiscal sea "integral". "Es decir, lo que no funciona son los parches. Y lo que es verdad es que el criterio lo ha cambiado el Partido Socialista", ha apuntado la ministra.

En su opinión, "ni es justo ni de izquierdas ni progresivo" que el 85% de la recaudación del IRPF se haga con las nóminas de los trabajadores. "En el debate que tuvimos apasionados sobre el decreto de los ingresos públicos, yo he entablado una negociación directa con Junts y otras formaciones políticas para hacer algo que no se había hecho en democracia, que era subir dos puntos las rentas del capital en el IRPF. Esto no se había hecho nunca a las rentas del capital, y lo hemos hecho. Eso sí es de izquierdas, pero es verdad que la propuesta del Partido Socialista está más próxima a la de las fuerzas de la derecha que a la de Sumar", ha criticado.