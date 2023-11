Bolaños responde a Bruselas que la amnistía no corresponde al Gobierno sino a los grupos parlamentarios

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha respondido a la carta enviada por el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, mostraba la preocupación de Bruselas sobre la futura ley de amnistía que está elaborando el PSOE con los partidos independentistas para conseguir amarrar la investidura de Pedro Sánchez.

Bruselas ha enviado este escrito en el que solicita al Gobierno de Sánchez información "detallada" sobre la ley de amnistía, por la que "se expresan serías preocupaciones" que, además, está grandes protestas entre los ciudadanos, partidos de la oposición y juristas.

En un escrito dirigido a los ministros de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, y de Justicia, Pilar Llop, el comisario Reynders ha pedido que le "facilitaran información más detallada, en particular sobre el alcance personal, material y temporal de esta ley prevista".

Respuesta de Félix Bolaños a Bruselas

El ministro de la Presidencia no ha dudado en responder con otra carta a la misiva de Bruselas. En ella, Bolaños les recuerda que no es al Ejecutivo al que deben dirigirse, ya que la ley de amnistía no corresponde "al ámbito de decisión del Gobierno de España", sino que se tienen que dirigir a los grupos parlamentarios, ya que debe "tramitarse y resolverse" en las Cortes Generales.

De acuerdo con el artículo 101 de la Constitución española y el artículo 21 de la Ley del Gobierno, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se encuentra en funciones tras las elecciones generales del 23J, por lo que "le impide remitir a las Cortes Generales proyectos de ley", explica Bolaños. Y añade que "en este sentido, cualquier proposición de ley que pueda registrarse en el Congreso de los Diputados partirá de los grupos parlamentarios y no del Consejo de Ministros".

Además, el ministro de la Presidencia ha comentado que "en caso de registrarse" la ley de amnistía, le dará las explicaciones y "todos los detalles de esa ley", además de la posición del Ejecutivo.

Estamos encantados de trabajar conjuntamente con la Comisión Europea

"No obstante, como siempre, estamos encantados de trabajar conjuntamente con la Comisión Europea, informarle de cuantas cuestiones deseen conocer y, por supuesto, facilitarle toda la información que precise. Así hemos trabajado siempre y así lo seguiremos haciendo", ha matizado Bolaños.