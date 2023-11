Aznar dice que Sánchez es "un peligro para la democracia" y llama a actuar tras "cruzarse todas las líneas rojas"

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha alertado este jueves de que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, es "un peligro para la democracia constitucional" y ha llamado a todo el mundo a actuar y movilizarse desde su ámbito de responsabilidad porque "se han cruzado todas las líneas rojas".

Eso se llama abrir una crisis constitucional sin precedentes en el país

"Eso se llama abrir una crisis constitucional sin precedentes en el país. Por eso, la apelación a la responsabilidad en este momento es una apelación extraordinariamente importante", ha declarado Aznar delante del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo durante la inauguración en Madrid de la XXI edición del Máster Oficial en Acción Política del Instituto Atlántico de Gobierno (IADG) y la Universidad Francisco de Vitoria.

Aznar ha indicado que en España "se han cruzado todas las líneas rojas" y están en "territorio de crisis constitucional extraordinariamente grave". A su entender, con la Ley de Amnistía y las negociaciones que se están llevando a cabo con los independentistas se pretende un "cambio del régimen constitucional en España".

"La inhibición no tiene hueco" ante lo que está pasando

El expresidente del Gobierno ha afirmado que quién pone la Constitución al servicio de quien quiere romperla "es un riesgo para la democracia española". "Y yo lo digo con toda claridad. El señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española, y los españoles nos tenemos que dar cuenta de esto, porque se ha puesto la Constitución y el Estado del Derecho al servicio de los que lo quieren romper", ha abundado.

Aznar ha recalcado que "la inhibición no tiene hueco" ante lo que está pasando y, por lo tanto, el que pueda aportar, que aporte, y el que pueda moverse, que se mueva, "cada uno en su responsabilidad" y ha dejado claro que él no lo hará ni se callará. "Yo, personalmente, me considero en esta situación de crisis muy bien representado por Alberto Núñez Feijóo", ha manifestado, cosechando un fuerte aplauso de los asistentes.

En la renta final de las negociaciones del PSOE con los independentistas para registrar la Ley de Amnistía, el expresidente ha asegurado que hay que decir las cosas "con claridad" porque "si la casa se está quemando", no van a andar "con muchos matices" sino a "intentar que la casa no se queme".

Dicho esto, ha rechazado de plano que la amnistía pueda ser constitucional y ha recordado que "los constituyentes excluyeron expresamente la amnistía" de la Carta Magna. Así, ha indicado que se dejó fuera la amnistía porque en España, que "es una democracia", no hay "presos políticos" ni hay cabida para "indultos generales". "Si no existe la posibilidad de los indultos generales, tampoco existe la posibilidad de la amnistía", ha apostillado.

Aznar ha subrayado que la amnistía, como saben los estudiantes de Derecho, "no solamente borra la pena" sino que "elimina el delito". "Es como decir, oiga, el golpe del octubre del 17 no existió", ha advertido, para añadir que entonces los independentistas "hicieron lo que tenían que hacer" porque estaban "oprimidos" por España, "que además de robarles, les "oprime" y por eso "hacen un golpe legítimo", ha añadido con ironía.

Eso se llama liquidar la Constitución de España

Por lo tanto, todos aquellos que se oponen "a ese golpe", desde el Rey, a jueces, fiscales y toda la sociedad "son los culpables". "¿Y eso cómo se llama políticamente? Eso se llama liquidar la Constitución de España. Eso se llama abrir una crisis constitucional sin precedentes en el país. Por eso, la apelación a la responsabilidad en este momento es una apelación extraordinariamente importante", ha indicado.

Aznar ha recordado que en la lucha contra el terrorismo, el Tribunal Europeo de Estrasburgo "sentenció muy claramente a favor del Gobierno de España cuando tuvo que hacerlo", y dejó claro que "no se distinguen los fines de los medios", dado que "ejercer el terror no es un fin, es un medio". "El fin que se pretende con el terror es tan condenable como el medio que se utiliza", ha agregado.

El expresidente ha recuperado esa doctrina del Tribunal Europeo de Estrasburgo para la amnistía porque "la amnistía elimina el delito" y ahora es un "prófugo de la Justicia" como Puigdemont el que "facilita la investidura" de Sánchez, que es "un riesgo para la democracia".

Aznar ha asegurado que Sánchez "está haciendo lo que quiere hacer" y ha añadido que esto "empieza con el pacto del Tinell en 2003", un acuerdo para "excluir al centro derecha". A su entender, "eso existe y está en vigor".