Aznar critica a Sánchez por la gestión de la Dana: "No hay que tratar a compatriotas víctimas como si fuesen extranjeros"

El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, ha cargado este miércoles contra Pedro Sánchez por la gestión del Gobierno central de una "tragedia" como la Dana que azotó algunas zonas de España la pasada semana, especialmente la provincia de Valencia.

"Cuando se afronta una situación de ese tipo, además de asumir la responsabilidad, no hay que tratar a los compatriotas víctimas como si fuesen extranjeros. Cuando se tiene la responsabilidad del Gobierno, no se es presidente de una ONG, se es presidente del Gobierno", ha dicho en un acto organizado en Ávila en memoria del también ex presidente del Gobierno, Adolfo Suárez.

"Lo que no cabe es huir de las responsabilidades. La responsabilidad de una catástrofe nacional está en las máximas autoridades de la nación y reside fundamentalmente en el Gobierno de España", ha sentenciado.

El ex presidente también ha llamado a la "reflexión" sobre cuestiones de este tipo con el objetivo de que la "sensación de muchos ciudadanos" de que "se ha tocado un fondo", se pueda "afrontar inmediatamente" con "un espíritu distinto" y "objetivos compartidos" como los de "superar la situación y recuperar el prestigio del Estado y la nación española".

Aznar ha expresado su "dolor" y su "pena" por los efectos del temporal y ha asegurado que es "momento de reconstruir", para lo que considera "muy importante que se aparte cualquier elemento menor" y "concentrarse en cosas mayores" como "poner todos los medios para ayudar a las víctimas".