Ayuso no entiende que Calviño no vaya a foros en los que sea la única mujer: "¿Imagináis que digo yo eso?"

LEER MÁS El Gobierno eliminará la obligación de llevar las mascarillas en la calle el próximo martes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado el anuncio realizado por la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, quien ha anunciado que a partir de ahora no acudirá a foros en los que sea la única mujer: "¿Os imagináis que digo yo ahora eso?", ha preguntado.

En un mitin organizado en Burgos, en compañía del presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, Ayuso ha cargado contra la estrategia que ve en los socialistas para dividir "en todo" y, en el caso de Calviño, entre hombres y mujeres.

Nadia Calviño afirmó este jueves en un foro: "No voy a volver a hacerme una foto en la que sea la única mujer. No voy a volver a participar en un debate en el que sea la única mujer. Son muchos los eventos en los que soy la única mujer porque soy la ministra, y no podemos seguir considerando normal que no esté presente el 50% de nuestra población”.

“Tenemos que tomarnos este tema en serio”, ha recordado Calviño, quien aseguró que España y Europa en este momento están "absolutamente alineadas, unidas".

A por la mayoría absouta en Castilla y León

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que las elecciones de Castilla y León depararán a su partido un buen resultado, para el que ve clave que no haya división en el centro derecha: "Vamos a ganar, y por absoluta, podemos hacerlo y vamos a por ello", ha exclamado.

En un mitin organizado por el PP en Burgos, dentro de la campaña del candidato popular a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, Ayuso ha ironizado con que ella ha vivido "algo similar y se puede": "Vengo del pasado hacia el futuro".