Ayuso achaca a un boicot interno el colapso de los centros sanitarios: "De repente, no hay médicos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha culpabilizado a los centros sanitarios del colapso de su propia Atención Primaria durante una entrevista concedida a Federico Jiménez Losantos en los micrófonos de EsRadio. A lo largo de más de una hora, Ayuso ha tratado diversos asuntos junto al periodista: ha expresado su opinión relativa a la guerra interna por el control de Génova, ha comentado el estado actual de su relación con el partido de extrema derecha Vox, así como el futuro de los presupuestos de la región madrileña.

Asimismo, la presidenta madrileña ha dedicado buena parte de su tiempo a abordar las problemáticas derivadas del incremento de contagios por la variante ómicron del coronavirus. Un punto en el que se ha enfocado en el colapso que viven muchos centros de salud. A su juicio, podría existir un supuesto boicot interno, pues ha responsabilizado al personal sanitario y también ha insinuado negligencias: "No cogen el teléfono, se cuelgan o de repente no hay médicos", ha señalado la dirigente popular añadiendo que "lo vamos a investigar”.

Ayuso culpa a los trabajadores del colapso sanitario

A lo largo de las últimas semanas, los centros de salud de la Comunidad de Madrid y de prácticamente todo el país están atravesando una situación próxima al colapso. No en vano, cada vez es mayor la espera de los pacientes que también se aglomeran en las largas colas a las puertas de los centros sanitarios donde esperan realizarse una prueba PCR que arroje resultados sobre su estado de salud.

A pesar de que el Colegio Oficial de Médicos de la Comunidad de Madrid ha alertado del riesgo de “colapso” que vive la Atención Primaria, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha cargado contra los trabajadores y ha anunciado una investigación “profunda”. Así lo ha verbalizado después de que un oyente le preguntara mediante un mensaje la causa que impide la entrada "en los centros de salud públicos, cuando en todos los privados se puede".

"Creo que hay un descontrol y un cachondeo porque te dan cita para dentro de cuatro semanas y luego al entrar no ves absolutamente a nadie", añadía el oyente. Una situación que después ratificaba la presidenta madrileña al incidir en que “nos está pasando muy frecuentemente” y que “la atención al ciudadano como tal es distinta dependiendo del centro de salud al que acudan”.

“Vamos a estar sobre ello porque queremos saber qué está sucediendo”, declaraba Ayuso. "Quiero estudiar profundamente qué está sucediendo en los centros de salud en Madrid, porque no en todos los casos los ciudadanos tienen que estar esperando o haciendo colas y en algunos no cogen los teléfonos, se cuelgan o de repente no hay médicos", agregaba.

Ayuso acusa a la izquierda de convertir los centros de salud en sedes electorales

Las declaraciones de la presidenta venían precedidas de otras palabras en las que se jactaba de su gestión sanitaria al tiempo que acusaba a la izquierda de “convertir los centros de salud en sedes electorales”. Según la presidenta madrileña, en las comunidades gestionadas por el Partido Popular “sabíamos en todo momento lo que teníamos que hacer con el virus", mientras que en aquellas dirigidas por la izquierda "no fueron capaces ni de levantar un hospital en condiciones".

Ayuso ha reconocido que los centros de salud viven un contexto de “tensión” y ha denunciado que la izquierda “utiliza los espacios de todos para colocar pancartas”. “Van a intentar adueñarse de la Atención Primaria”, ha concluido contundente.

En cualquier caso, todo apunta a que el correcto funcionamiento de la Atención Primaria está supeditado a la gestión de su Gobierno, motivo por el que algo habrá de hacerse al respecto para evitar el colapso del sistema de salud y prevenir las nefastas consecuencias: ya sea investigar las posibles irregularidades que sugiere el criterio de la presidenta o invertir en sanidad pública.