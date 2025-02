Así es el control fronterizo de Cataluña que el Gobierno planea ofrecer a Junts

Este lunes, la consejera de Interior de la Generalitat de Cataluña, Núria Parlon, afirmó que el control de fronteras "será compartido" entre los Mossos d'Esquadra y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, avanzó que la Policía de la Generalitat asumirá la seguridad de puertos y aeropuertos a partir de septiembre. Así lo avanzó en una entrevista en TVE Catalunya.

En este sentido, Parlon aseguró que los Mossos podrán asumir esta "carga", aunque defendió que se requiere un "tiempo" para que se incorporen al cuerpo efectivos de las nuevas promociones con el fin de reparar la estructura necesaria para gestionar la seguridad de puertos y aeropuertos y formar los equipos que se destinarán a estas infraestructuras.

"Creo que podemos estar en condiciones de asumir la seguridad de puertos y aeropuertos a partir de septiembre, cuando haya esas incorporaciones, así que entre el tercer y el cuarto trimestre -de este año-. Es un plazo razonable, cualquier cambio lo requiere", dijo.

Negociaciones PSOE-Junts en materia de inmigración

En el marco de las negociaciones entre el PSOE y Junts sobre un eventual traspaso de competencias en materia de inmigración, la consejera señaló que el control de fronteras "será compartido" entre los Mossos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por lo que no será completo e integral como exige Junts.

Así, preguntada por si la formación que lidera Carles Puigdemont aceptaría este control compartido, Parlon destacó que supone que sí. "Las negociaciones son así, llegar a un punto denominador común".

Sin embargo, el portavoz de Junts, Josep Rius, respecto a las negociaciones con el Gobierno central, continúa hablando de delegación "integral" de competencias de inmigración, lo que implica que "los Mossos tengan presencia en puertos y aeropuertos y en las fronteras".

Rius insistió en que Junts quiere a los Mossos como "la policía integral de Cataluña", matizando que cuando dicen "integral es integral, no un consorcio".

Una medida "tremendamente peligrosa"

A este respecto, el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha asegurado que es "inconstitucional y tremendamente peligrosa" la transferencia de competencias de control de las fronteras a los Mossos.

"Nos vamos a oponer, vamos a agotar todos los recursos legales y políticos para impedir esta barbaridad", dijo este martes en declaraciones durante la concentración del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en contra de esta medida. En esta línea, Fernández recuerda que son optimistas porque la Justicia frenó en su momento la expulsión de la Guardia Civil en Navarra.

Asimismo, el líder del PP en la comunidad catalana ha reprochado al independentismo catalán, con la complicidad del Gobierno y de la Generalitat, querer expulsar de Cataluña a la Policía Nacional y la Guardia Civil. "Lo hacen por venganza", dijo respecto a la actuación de estos cuerpos policiales durante el proceso independentista.

Malestar en CNP y GC

En la misma línea, la portavoz de PSC-Units en el Parlament, Elena Díaz, ha asegurado que van a tener en cuenta el "malestar" de la Policía Nacional y la Guardia Civil por las transferencias de competencias a los Mossos.

Más allá de tener en cuenta o no el descontento causado por culpa del traspaso de competencias, Vox comparte el argumento del PP y afirma que desde su partido utilizarán "todos los resortes políticos y legales para frenarles". Insisten en que "tanto la inmigración como el control de fronteras debe pertenecer al Estado", que es lo que "dice nuestra Carta Magna".

Manifestación en Barcelona contra el traspaso de competencias

El descontento y el "malestar" del que hablaba Elena Díaz ha llegado a las calles. Este martes unos 50 agentes de la Policía Nacional se concentraron en Barcelona ante la Delegación del Gobierno en Cataluña.

"La idea de expulsar al cuerpo de Catalunya no es nueva, pero los avances que están haciendo los independentistas con este Gobierno resultan indignantes y surrealistas", ha señalado la portavoz del SUP, Mònica Gracia. "Lo único que buscan es mantenerse en el poder mientras siguen utilizando a la policía como moneda de cambio", y ha lamentado que no les preocupa la seguridad de los agentes.

"Se olvidan de que somos la policía de todos, sin distinción. No servimos a los gobiernos, desde SUP sabemos a quién servimos, y servimos a los ciudadanos y al pueblo, no a los políticos de turno que nos quieren vender".