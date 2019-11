Ana Oramas no se fía: "Podemos se pone piel de cordero"

Desde Colación Canaria han empezado a endurecer el discurso inicial de no bloquear y a vender más caros sus dos escaños. La diputada Ana Oramas dice que no se fía de Podemos. "¿ Qué Podemos es ? ¿El que hablar de pluralidad, el que cree en el derecho a decidir…?"

La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Ana Oramas, ha avisado a Pedro Sánchez que a ERC "le trae al pairo" España, -"y no hablemos ya de Bildu", añade-, y ha instado al líder del PSOE a hablar personalmente con los líderes de los partidos constitucionalistas, y también a dar respuesta a las preguntas que suscita su pacto de gobierno con Unidas Podemos.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Oramas ha explicado que la situación política tras las elecciones generales del 10 de noviembre es "muy complicada", casi "diabólica", dada la aritmética parlamentaria y los retos que debe afrontar el país, y ha querido dejar claro que lo importante no es sólo superar la sesión de investidura, sino asegurar la gobernabilidad.

"Y un país o una legislatura no pueden depender de fuerzas políticas a las que no les interesa el futuro ni la estabilidad del país", ha subrayado. A ERC le trae al pairo este país, y está barajando si le interesa o no abstenerse o no pero en función de los acontecimientos en Cataluña y de sus intereses electorales. Y no hablemos ya de Bildu".

SÁNCHEZ Y CASADO DEBERÍA ESTAR HORAS REUNIDOS

Por todo ello, ha instado a Pedro Sánchez a "escuchar a todo el mundo", y también a las formaciones constitucionalistas como el PP o Ciudadanos. Y no a través de otros dirigentes del PSOE, sino personalmente. "Pedro Sánchez y Pablo Casado deberían estar horas reunidos", ha comentado.

Coalición Canaria, que se presentó a las elecciones en coalición con Nueva Canarias y que juntos tienen concertada una primera cita con el PSOE el próximo día 29, no tiene aún fijada su posición sobre la investidura y está a la espera de que los socialistas concreten lo que han firmado con Unidas Podemos, que sólo es "un canto al sol que puede ser asumido sin matices".

Así, antes de decidir el voto le gustaría saber por qué ha cambiado de opinión Pedro Sánchez sobre compartir gobierno con Podemos, y que van a hacer con las pensiones, los presupuestos, los impuestos, la financiación autonómica o la crisis catalana.