Almeida insiste en que habló con Luis Medina para agradecerle la donación

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que habló por teléfono con el empresario Luis Medina tras cerrarse el contrato de material sanitario con el Ayuntamiento y ha reiterado que efectuó esa llamada para agradecerle su donación de 183.000 mascarillas.

Así se ha expresado tras conocerse el sumario del caso de mascarillas, en el que se incorporan las conversaciones de Whatsapp que mantuvieron el empresario Luceño y la coordinadora de Presupuestos, Elena Collado, en marzo de 2020 para que llegara a Madrid material sanitario en la primera ola de la pandemia.

"En el momento cuando estaba cerrado hablé con el señor Medina para agradecer la donación. Fue exclusivamente en ese momento. Pueden comprobar en el sumario que el 24 de marzo es cuando se cierra el contrato, y que hablo con él el 26 de marzo", resalta.

Y asegura que "el sumario ratifica punto por punto las explicaciones" que ha dado. "No me han imputado, no me han llamado a declarar como imputado o testigo. ¿Qué podrá decirle la izquierda?", ha lanzado, para añadir que no ha sido llamado por la Fiscalía.

La izquierda pide su dimisión

Desde el Gobierno se ha manifestado sobre el tema la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, quien ha declarado en Twitter. "Almeida no se puede esconder más. Cada minuto que pasa el Partido Popular al frente de una institución pública se devalúa nuestra democracia y pierde la gente".

"Otra mentira de Almeida que sale a la luz. Los Whatsapp demuestran que todos se conocían y que cuando Almeida sospecha de la estafa decide proteger a sus amigos antes que al pueblo de Madrid. Si le queda un poco de dignidad, debe dimitir", ha escrito en sus redes la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.

Por su parte, la portavoz socialista, Mar Espinar, apunta en un audio remitido a la prensa que “parece claro, según las informaciones que vamos teniendo constancia, que las distintas versiones del señor Almeida siguen sin encajar”. “Tanto su argumentario en toda esta causa como su propia figura como alcalde está cada día más en descomposición", ha espetado.

Y el portavoz adjunto del Grupo Mixto, José Manuel Calvo, ha dicho que Almeida está recordando "al peor PP", pues "lo sabían todo", y ha insistido en que "es urgente una moción de censura" que saque a Almeida del Palacio de Cibeles y ponga a la vicealcaldesa, Begoña Villacís (Cs), al frente de un "gobierno de transición" durante lo que resta de legislatura.