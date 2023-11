Alberto Garzón deja la dirección de IU

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) y ministro de Consumo en funciones, Alberto Garzón, ha comunicado a través de una carta dirigida a la militancia del partido, que deja la dirección de su la formación, según fuentes de IU.

El anuncio se ha producido un día después de que Pedro Sánchez haya conseguido ser investido como presidente del Gobierno en coalición con Sumar, formación en la que está integrada IU, aunque, previsiblemente, quedaría fuera del próximo Ejecutivo.

Garzón, que lideraba la formación desde 2016 y ha sido diputado del Congreso durante 12 años, abandona así la primera línea de la política.

"Se trata de una decisión muy meditada"

"No solo cederé el testigo dentro del Consejo de Ministros, sino que también cesaré mi responsabilidad como coordinador de IU. Se trata de una decisión muy meditada y que formaba parte de la hoja de ruta que personalmente asumí hace tiempo. He esperado a este momento para sincronizar mi decisión final con el cambio de fase política", ha confirmado este viernes en el escrito.

Además, asegura que ha sido un "honor" representar a IU y que renuncia al puesto con una organización "consolidada" y como "capital político imprescindible" para el futuro del país.

Asimismo, ha insistido en que IU es una "herramienta" clave para "ensamblar" el complejo ecosistema de "fuerzas de izquierdas".

La militancia es muy sacrificada, y la primera línea de la política no es sino su versión exponencial

"La militancia es muy sacrificada, y la primera línea de la política no es sino su versión exponencial. Durante todos estos años he visto lo mejor y lo peor de la política, y ambas cosas me han atravesado implacablemente. He empleado demasiado tiempo en tratar con gentes que no cuidan a sus semejantes y para los cuales la política es sólo una forma de aplastar al que piensa diferente", ha concluido.