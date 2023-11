Aitor Esteban dice que entre los "próximos hitos" están el autogobierno vasco y el reconocimiento de Euskadi como nación

Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, ha afirmado que su partido ha logrado con el PSOE "el mejor acuerdo para Euskadi", y por ello, ha recordado que transmitió al recién reelegido presidente, que ve "el vaso lleno, si no se pone a derramar el agua" y ha destacado que los "próximos hitos a enfrentar" son el futuro autogobierno vasco, el reconocimiento de Euskadi como nación, y las transferencias pendientes, entre ellas la de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

El portavoz del Grupo Vasco en la Cámara Baja, en una entrevista concedida a Radio Euskadi, ha puesto en valor que en su acuerdo con los socialistas "ya hay un compromiso de enfrentar el autogobierno futuro", y se reconoce, "se comparta más o menos, que a la mayoría de la sociedad vasca le gustaría verse jurídicamente reconocida como nación". Así pues, hay disposición de "hablar y negociar sobre ello, sobre la bilateralidad y las garantías, utilizando la foralidad".

"Son los hitos próximos a enfrentar. Vamos a ver qué es lo que da de sí, pero el Gobierno sabe que eso tiene que tener una respuesta, y ahí va a haber una comisión bilateral entre ellos y nosotros", ha subrayado.

Según ha añadido, se trata de lograr una mayoría en el Parlamento Vasco, "que luego no choque en Madrid", y la misión de esa comisión "es ir desbrozándolo". "Habrá que ir más al detalle, pero por lo menos quitar las ramas que dificultan más la visión de esa posible salida", ha manifestado.

También ha recordado que hay que cumplir el Estatuto y ha dicho que, para el PNV, esta será "la definitiva" para el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, aunque ha vuelto a lamentar las críticas a esta transferencia.

"Aquí todo el mundo se rasga las vestiduras, como con lo de la prevalencia de convenios, pero luego las cosas son posibles. Habrá que enfrentarlo y creo que no hay que dejarlo hasta última hora porque técnicamente va a haber que afinar cosas. Cuanto antes empecemos a hablar discretamente, no hace falta que esto sea público, iremos avanzando y podremos hacerlo", ha manifestado.

Esteban ha dicho que Euskadi siempre está "rompiendo muros y va haciendo camino" porque, cuando haya este traspaso, irán otras comunidades a detrás a pedirlo tras haberlo introducido en sus estatutos emulando el vasco.

El PSOE debe asumir lo firmado

Aunque ha explicado que él no pondría "la mano en el fuego" asegurando que esta legislatura será de cuatro años al considerar que "va a ser muy complicada", ha señalado que puede salir adelante pero los socialistas tienen que "ser valientes y asumir lo que han firmado".

Además, ha reiterado que "son necesarios muchos partidos políticos" que van a tener su "confrontación electoral", y más allá de esto, "hay una tensión extra en el ámbito catalán", con reproches cruzados entre las formaciones catalanas.

Por ello, ha dicho que tendrán que "ir a cosas que no molesten" a los otros grupos que puedan apoyar una ley, y cree que el Gobierno en esta legislatura, por "cómo están los números", va a ser "un poquito más consciente" de que no puedan hacer lo que en el pasado mandato.

"Espero que no piense que ya está la investidura, que ya están nombrados 'por arte de birlibirloque', como si los votos de los demás no hubieran sido necesarios y que ya pueden hacer lo que les dé la gana", ha advertido.

Una moción de censura, "prácticamente imposible"

Aitor Esteban cree que "hacer una moción de censura es prácticamente imposible en este caso". "Tal como están los números, la cuadrícula de Vox es una aliada de Sánchez, porque no hay ninguna alternativa, y en el caso español, tiene que ser constructiva y hay que proponer un candidato para que salga adelante".

En todo caso, ha dicho que, como mínimo, el Gobierno tiene un año de vida por delante y él espera que sea más. "Hay que intentar apoyar al Gobierno e intentar que un primer presupuesto salga adelante", ha manifestado.

A su juicio, las cuentas públicas estatales se aprobarán y considera que los grupos de la investidura tienen "que hacer todo lo posible por que salgan", aunque para ello tendrán "que hablar todos". "En un año no se pueden convocar elecciones y no hay posibilidades de tumbar a este Gobierno con una moción de censura", ha reiterado.

Augura una legislatura complicada

La única posibilidad de que el Ejecutivo fracase es que "no salga ninguna ley, ningún decreto ley, no haya ninguna iniciativa y el control empiece a ser ya que le zumben al Gobierno aquellos supuestos aliados". "Es la única manera de que de que acabe este Gobierno, pero sería una manera muy desagradable a la que espero que no lleguemos. También digo, las cosas se van a ir complicando a medida que avance la legislatura, probablemente", ha avisado.

En cuanto a las elecciones autonómicas, como las vascas, previstas para 2024, ha dicho que "pueden ser un paréntesis de tensión y luego continuar". "Pero, en la medida en que se cumplan o no se cumplan determinados hitos, de cómo sea la relación, de cómo sea lo que se quiere imponer como camino que quiere fijar el Gobierno y que no suscite la mayoría que ha suscitado ahora la investidura, ahí las cosas se pueden complicar", ha remarcado.

Preguntado por el respaldo de EH Bildu a la investidura de Pedro Sánchez sin acuerdo previo, ha dicho que ellos tendrán que explicar, en su caso, por qué dieron su apoyo desde el primer momento "sin pedir contrapartidas" y por qué "dan cheques en blanco".

En todo caso, ha precisado que los jeltzales "se han sentido muchas veces solos en la defensa del autogobierno". En su opinión, EH Bildu prioriza apoyar iniciativas de izquierdas al autogobierno. "Pero aunque nos quedemos solos, vamos a defender el autogobierno", ha reiterado.

En cuanto a las algaradas que se generan en las protestas ante Ferraz y otras sedes socialistas, considera que son "preocupantes" y también que el PP "no lo condene rotundamente, porque siempre está con medias tintas".