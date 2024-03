Ábalos pide al PSOE que investigue a Santos Cerdán por la difusión de sus datos personales

Una semana después de su paso hacia el grupo Mixto, José Luis Ábalos ha solicitado al PSOE que abra una investigación acerca de Santos Cerdán, actual Secretario de Organización del partido. El exministro de Transportes y antiguo número tres del PSOE considera que Cerdán pudo haber filtrado datos personales sensibles - como su DNI o su dirección en Valencia- a la prensa a través del expediente de expulsión de militancia que el partido publicó tras el anuncio de Ábalos de no renunciar a su acta de diputado.

EFE ha tenido acceso a un escrito de Ábalos al Comité de Ética y Garantías del PSOE, en el que solicita a la formación que abra un "expediente de averiguación" acerca del contenido del documento difundido por Santos Cerdán a diferentes medios de comunicación. Pocos minutos después de lanzar esta nota, el PSOE rectificó y envió otro documento, en el que las casillas con los datos sensibles se encontraban tachadas.

Ábalos, en su escrito, señala directamente a Santos Cerdán, que, como actual Secretario de Organización, es la persona "obligada estatutariamente a velar por la protección de datos de los afiliados", indica EFE. Según señala el diputado del Grupo Mixto, Cerdán permitió "que se difundiera la nota de prensa de forma masiva sin atender a sus obligaciones en materia de protección de tales datos", permitiendo una actuación "de la cual es responsable, tanto en caso de dolo, negligencia culpa 'in vigilando'".

El exministro considera que esta sería de una falta muy grave a efectos internos del partido, y no descarta iniciar acciones administrativas, civiles o penales contra Santos Cerdán. Desde el estallido del escándalo 'Koldo', no es la primera vez que Ábalos se dirige a su compañero de partido: tras conocer la decisión de la formación socialista de expedientarle por no renunciar a su escaño, Ábalos anunció que presentaría alegaciones y mencionó a Cerdán ante la prensa, dejando caer que fue él quien le recomendó contar con Koldo como chófer. "Santos está igual que yo, estamos en la misma situación", afirmó el exministro.