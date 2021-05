Todo lo que no sabías de Edmundo Bal: de su hijo rapero a su adosado en Mirasierra

Edmundo Bal será el candidato de Ciudadanos a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo. Tiene un reto muy difícil y es evitar que su partido, que en su momento fue tercera fuerza más votada, desaparezca por no alcanzar el 5% de votos.

Hará frente a la mayoría de encuestas que pronostican que el partido liberal no tendrá más futuro por ahora en Madrid y no logrará acceder a la Asamblea. Sin embargo, tanto Bal como Arrimadas confían en que finalmente esto no sucederá y se convertirán en una figura clave para la formación del nuevo gobierno autonómico.

Durante toda la campaña, han manifestado su deseo de reeditar el pacto de Gobierno que había desde 2019 mediante una coalición con el PP y que Ayuso dio por rota cuando Ciudadanos presentó en Murcia una moción de censura contra los 'populares'. Así, ha rechazado constantemente otra formula de Ejecutivo que no sea esa, como por ejemplo un pacto con el PSOE o MM.

Ove, su hijo abstencionista

Pero detrás de Edmundo Bal hay mucha historia que ha salido a la luz durante estos días, como la figura de su hijo, Ove. Se hizo muy popular por unas declaraciones en las que afirmaba que no iba a votar a su padre el 4M, aunque no por falta de afinidad sino porque se considera abstencionista. Además, añadió que sí estaba interesado en la política y en algunas ocasiones había votado a Podemos, pero no se sentía lo suficiente implicado con ningún partido como para afiliarse.

El joven de 22 años sí explicó que habla de política con su padre, aunque no coinciden ideológicamente. Actualmente estudia Filología Inglesa y está muy interesado en la música urbana y el rap.

Aun así, su padre se manifestó ante estas declaraciones y reconoció que su hijo es un joven muy especial, ilustrado y al que siempre hemos educado en libertad". Añade que "como joven que es, está defraudado y por eso es abstencionista" y confiesa que el joven se ha enfadado un poco con el recorrido que han tenido sus declaraciones en redes sociales y dice que "se lo están pensando" y que le ha dicho que si finalmente vota, le votará a él.

Guarda sus motos en su adosado de Mirasierra

Otro de los datos curiosos del candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid es que tiene un adosado en Mirasierra en el que vive con sus dos hijos universitarios y su mujer, Maje. allí guarda sus dos preciadas motos (BMW y Harley Davidson) y su motocicleta, siendo una de ellas con la que llegó al pasado de debate de Telemadrid portando una chaqueta de cuero.

El todavía diputado de Ciudadanos en el Congreso aspira a movilizar a todo su electorado de 2019 y conseguir el mayor número de papeletas posibles para superar la barrera del 5%, evitar la entrada de Vox en el Gobierno y pactar un nuevo Ejecutivo junto al PP de Díaz Ayuso.