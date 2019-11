Rosalía estalla contra Vox en Twitter: "Fuck Vox"

ALGUNOS POLÍTICOS HAN RESPONDIDO AL TUIT

La cantante Rosalía no ha podido contenerse y se ha pronunciado en Twitter sobre los buenos resultados de Vox en las elecciones generales con un rotundo "Fuck Vox". La reacción de Vox no se ha hecho esperar y ha contestado a la artista con otro tuit: "Solo los millonarios, con aviones privados como tú, pueden permitirse el lujo de no tener patria".