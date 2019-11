Rivera termina campaña en Barcelona llamando a los moderados a "moderar España"

"El domingo tenemos la ocasión de decirle a Sánchez que no nos hemos equivocado votando porque si vamos a votar, está claro que esta vez te vamos a echar y mandar a la oposición", ha asegurado Rivera en un acto en el Palacio de Congresos, el más multitudinario de toda la campaña naranja.

Rivera, que ha puesto así fin a una campaña con todas las encuestas pronosticando un desastre electoral para Cs, ha cargado en repetidas ocasiones contra Sánchez, al que ha exigido que pasado mañana garantice que los catalanes puedan votar en libertad y para eso tiene que garantizar la seguridad.

Además ha emplazado a defender la Constitución "aquí en Cataluña", responsabilizando al PP y al PSOE de que la situación en esta comunidad esté donde esta ahora por "décadas de concesiones al chantaje nacionalista". Pero después de cuarenta años "agachando la cabeza" sin obtener resultados, Rivera cree que hay que cambiar de estrategia y ha emplazado a que "socialistas, liberales y conservadores" sumen fuerzas para defender la unidad: "Basta ya de odio, de dividir, de levantar fronteras".

Siguiendo con la crisis catalana, ha criticado a Sánchez al afirmar que lo más valiente que ha hecho "es enviar un helicóptero a sacar los huesos de Franco, ¿por qué no saca a Torra de la Generalitat? Eso si que sería valiente y yo lo voy a hacer". Con sus padres delante, María Jesús y Agustín, muy emocionados, Rivera ha recordado que si ha elegido poner punto a final a esta campaña electoral es porque aquí "se puso la primera piedra" del proyecto naranja: "aquí nacimos como los salmones, remontando el río".

Empezaron con tres diputados en Cataluña y fueron creciendo hasta conseguir 57 diputados en el Congreso y gobernar para 20 millones de españoles, refiriéndose a las cuatro comunidades en las que cogobiernan con el PP. "Alguien nos va a frenar diciendo que no se puede, pues digámoslo el domingo claramente", ha insistido Rivera explicando que dos puntos más de apoyo significan veinte diputados más y con eso, ha asegurado, se puede cambiar el rumbo del país. Su intervención ha estado muy centrada en la situación de

Cataluña, pero también ha aludido varias veces a la corrupción del bipartidismo al señalar, por ejemplo, que en Andalucía "se han gastado el dinero en putas" y en otros sitios el de la Gürtel" y por eso al bipartidismo -ha dicho- "le encantaría que no estuviera Ciudadanos".

Los españoles "se merecen sacar a los chorizos ibéricos para meter a los liberales ibéricos" porque, según Rivera, no se pueden hacer reformas "si no eres honrado". Rivera sale a ganar el domingo, ha recalcado, pero si los españoles deciden que no gobiernen y le sitúan en la oposición, se pondrá "en marcha" para contribuir a desbloquear el país.